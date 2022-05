Învierea văzută de sus

„Ne-am organizat cum se organizează oamenii de vîrsta a doua, singuri, la oraș. Adică o Înviere scurtă la biserica de sub geamurile blocului, Biserica <Sf. Antonie cel Mare>, situată lîngă Piața Mică. O biserică frumușică din lemn, cu mulți enoriași. Este biserica de sub geamul nostru, astfel încît vrem, nu vrem, ascultăm slujbele și putem să <vizităm> biserica cu ochiul, de la etajul II. Ne putem da seama de la balcon cîți oameni au venit la biserică într-o zi sau alta. De Înviere am coborît la biserică doar pentru a lua lumină, iar slujba am urmărit-o de la geam. Pe masă am pus tradiționalele mîncăruri de Paște, cu excepția mielului. Am avut ouă roșii și galbene. Soția mea cea dragă a ținut să vopsească ouăle tradițional, cu coji de ceapă roșie și cu un sfat de la Piața Mică. Pentru a avea garanția că ouăle vor fi și mai roșii decît cu ceapă roșie se mai pune și o sfeclă roșie în fiertură. Din nefericire, ouăle acelea, după rețeta tradițională, au ieșit galbene. Ca atare, a trebuit să apelăm la clasicul <Gallus> pentru roșu. Carnea de miel am înlocuit-o cu o friptură tradițională de purcel. Am avut pe masă și tradiționalele sarmale. În schimb, n-am făcut tradiționala salată de boeuf. Pasca a fost cu cacao, că doar sîntem de la oraș”. Neculai Roșca, redactorul șef al Suceava SmartPress.