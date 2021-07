Incendiul de la Palatul Administrativ, o nenorocire

„Incendiul de la Palatul Administrativ reprezintă o nenorocire. Festivitatea de schimbare a mea din funcția de prefect a avut loc joi, 4 martie. Atunci mi-am încheiat mandatul. A fost o singură zi în care am revenit la vechiul loc de muncă de la Consiliul Județean, iar sîmbătă, 6 martie, din păcate, am asistat cu toții la acel eveniment nefericit. În Palatul Administrativ am lucrat din 2006. Am lucrat opt ani în Prefectură și din ianuarie 2014 am fost director la structura juridică a Consiliului Județean. Apoi, timp de un an și trei luni am avut mandatul de prefect. Este o perioadă destul de lungă cea în care am activat în Palatul Administrativ și cred că vorbesc în numele colegilor mei atît de la Prefectură, cît de la Consiliul Județean, că acest eveniment nefericit ne-a afectat pe toți. Nu vorbesc despre disconfortul mutării noastre, ci de faptul că pînă la urmă e omenesc a înțelege că te atașezi de locul unde lucrezi. Pentru unii dintre noi reprezintă o parte a carierei noastre, a vieții noastre… Unii dintre noi am sacrificat mult în plan familial, dorind să ne punem amprenta. Palatul Administrativ e o clădire care a fost edificată la începutul secolului trecut. În anii `60-`70 a mai fost adăugat un corp de clădire care a respectat configurația inițială. În 2004, Palatul Administrativ a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava. Pentru reabilitarea clădirii sînt proceduri accelerate și toți sperăm ca lucrările să înceapă cît mai curînd”. Alexandru Moldovan, director în cadrul Consiliului Județean și fost prefect al județului Suceava.