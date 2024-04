Furtuna care n-a mai venit

Jurnalistul și scriitorul Neculai Roșca a fost întrebat dacă în lunga activitate jurnalistică a făcut în ziar glume de 1 aprilie.

”Cred că la sfîrșitul anilor `90, la rețeaua Monitorul, a venit și cred că a fost ultima, că o să se introducă <gleul>, adică leul greu. A fost o glumă care a circulat și a fost publicată în rețeaua Monitorul, o păcăleleală de 1 aprilie. Așa erau atunci glumele, cuiva i-a plăcut și a zis <hai să punem, să vedem cîți se prind>.

O glumă mai bună pe care am făcut-o, nu de 1 aprilie și involuntară: în urmă cu vreo 20 și ceva de ani eram cu colegul nostru Sandrinio Neagu și făceam împreună ziarul și nu prea erau știri, ca acum, că doar ce știri sînt?!, ici-colea, și ne întrebam cu ce să deschidem noi ziarul. Am stat, ne-am socotit și am zis să vedem, că nu era ca acum cu ROALERT, avertizări meteo, și am sunat la stația meteorologică Suceava, era un domn cu care mai conversam, era vara, senin, iar domnul, nea Vasile, ori cum îi spuneam noi, ne-a spus că <mîine se anunță furtună zdravănă>. Gata! Am deschis ziarul cu furtuna de a doua zi. Vă dați seama că a doua zi soarele era sus pe cer, nici un nor de la Suceva pînă la Kiev, Moscova, Atena, Berlin, roată-împrejur nici un nor, doar în ziarul Monitorul erau nori (rîde). Nu a fost nici o furtună. Or a făcut acel nene o glumă pe seama noastră… Era și după-masă, noi nu aveam deschiderea la ziar. Cu ce să deschidem?! Nu aveam nici măcar o vulpe, o ceva, nimic… Și se întîmpla cîteodată pe nota poliției, care venea pe fax, în unele zile să scrie <în ultimele 24 de ore nu s-a întîmplat nici un eveniment în județul Suceava>. Era tot ca și acum sursa, doar că era mult mai subțire. Acum se întrec și polițiștii, și jandarmii, și pompierii, care mai de care să ne transmită informația ca să o mediatizăm. La vremea aceea trebuia să scoți cu forcepsul cîte o veste despre ce se mai întîmplă prin județ. Era așa o secretomanie… Erau încă prinși în vechiul sistem.

Nu ne-a demis nimeni (după știrea de pe prima pagină). Toată lumea, oricum, aștepta atunci o ploaie, pentru că nu plouase de vreo lună de zile, cum e prin iulie-august, secetă. Cred că toată lumea s-a uitat în sus <unde e ploaia, monitoriștilor?>…”.