Fiecare cu dracul lui pe post de slugă

„Jurnalist sînt de la peste 20 de ani și prima carte am tipărit-o după ce am împlinit vîrsta de 50 de ani. Așadar, am o experiență de vreo trei decenii în domeniul jurnalisticii, iar în domeniul scriitoricesc de vreo cinci ani. Cinci ani nu reprezintă mult la scara unei experiențe. Unii spuneau că am o abilitate de a zice minciuni într-un mod mai plastic și mulți m-au întrebat de ce nu pun poveștile pe hîrtie, poveștile mele de la Vicovu de Jos. Ce-am trăit eu cînd eram mic și ce-am mai auzit de pe la alții. Ne dorim ca o carte să vadă lumina tiparului. Chiar în această toamnă, poate de Sfîntul Andrei, mă gîndesc să-mi lansez cartea <Marele război>, în care cititorii vor intra într-o lume mai aparte, o lume în care eroii nu sînt din această viață, din viața cotidiană, de pe bulevardul George Enescu, de pe strada Zorilor sau de la <Albina>. Sînt eroi dintr-o altă dimensiune, de tipul celor care mai ales de Sfîntul Andrei la noi sau de Halloween în Statele Unite sînt puși într-o ipostază destul de dramatică și trebuie să poarte un război mare. Cei care vor intra în posesia cărții după ce va fi lansarea preconizată de Sfîntul Andrei vor vedea cine a cîștigat: cel cu coarne, cea cu coasa, vrăjitoarele de la Frumosu ori morți din cimitirele de la Putna sau de la Vicovu de Jos, de pe Remezău. Sînt armate întregi care se războiesc în Poiana Alunișului în cele din urmă cu stindarde. Nu am trăit acel război decît din auzite și m-a interesat. Vreau să menționez cu acest prilej că am avut colaboratori excelenți care m-au ajutat în documentarea cărții. Dincolo de poveste a trebuit să mă familiarizez cu niște tradiții dintr-astea ancestrale, precreștine, în ceea ce privește arta vrăjitoriei și cum putem să concepem un drăcușor al nostru. Dacă vrem să avem dracul nostru putem cloci un ou subsuoară în niște condiții descrise în carte. Și-atunci, din oul ăla iese un drăcușor pe care-l pui la muncile cîmpului, îl pui să taie lemne sau să scoată apă din fîntînă. La orice îți dorește sufletul ai ca slugă drăcușorul acela. Sigur, dacă te împaci cu el. În carte sînt destul de multe povești din astea care circulă în județul Suceava, de la munte și pînă hăt în vale spre zona Fălticeniului. În partea a doua a volumului toate se regăsesc așa cum mi-au fost ele transmise de către colaboratorii mei excelenți, printre care o frumoasă și deșteaptă colegă a noastră, Iulia Horghidan. Iulia, fiind de la Frumosu, din satul în care dracii se nasc clociți subsuoară, m-a impulsionat pe mine să scriu poveștile din cartea <Marele război>”. Scriitorul și jurnalistul Neculai Roșca, redactorul șef al Suceava SmartPress.