Domnilor ziariști,

Subsemnatul Marius Budăi, ministru al Muncii, apreciez faptul că am devenit personaj de primă pagină în ziarul dv., precum și că m-ați citat relativ corect cînd am spus că „…mi se pare halucinant ce descoperim noi acum în acest PNRR scris în secret…”. Faptul că în continuare mă citați cu spusele mele despre cum m-a îngrozit ce am citit acolo este tot în regulă. De neînțeles însă este ceea ce scrieți în continuare, anume că să mă ducă cineva pe mine la biserică virgulă ca să mi se facă o slujbă de ieșit groaza din mine. Ceea ce se pare că n-ați sesizat e că acest PNRR care bagă groaza-n om e făcut pe cînd în locul nostru la guvernare erau ăia de la USR, un fel de co-ciumă galben-albastră, adică partenerii la guvernare ai PNL, partidul ăsta care se face că nu știe că mai are doar două luni în care să-și bată joc de neam și de țară. Nu vă lăsați păcăliți, că noi, PSD, nu sîntem complicii lor, ci îi săpăm din interiorul guvernării, deși nu s-ar zice. Dar o să vedeți cînd om prelua puterea că toate alea care ne-au îngrozit pe toți or să dispară.

De exemplu, chiar în problemele de muncă, pensii și salarii, avem un plan de o să vă mirați cu toții cum or să vină viituri de lapte și miere, poate chiar tsunami-uri. În primul rînd, vîrsta de pensionare nu va crește. Ați văzut ce e în Franța din cauza asta, așa că noi, PSD, o să extindem la nivel național modelul procurorilor, securiștilor și milițienilor, astfel încît tot românul să se poată pensiona la vreo 32-34 de ani, cu condiția să fi muncit măcar o zi. De cotizat nu e nevoie, că nici ăia despre care am spus adineaori n-au cotizat neam de neamul lor. Iar ca pensia să fie cu adevărat îndestulătoare, la pensionare tot omul va primi grad de general.

Deci: dacă vrea cineva să muncească pînă la 90 de ani, n-are decît, dar numai cumulînd salariul cu pensia de general. Poate fi și sub acoperire.

Ministrul Muncii Marius Budăi, Mînați toți la pensii, măăăiiii!