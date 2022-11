Domnilor redactori,

Subsemnatul Dumitrul Mihalescul, fostul și viitorul parlamentarul, vă spun că totul pe lume are și un sfîrșit. Mă rog, aproape totul, fiindcă așa cum bine sesizați și voi, pe lîngă sfîrșituri mai sînt și întreruperi, cum ar fi cariera mea de parlamentar român din România. Da, da și iar da: ea, cariera, nu s-a sfîrșit, ci s-a întrerupt olecuțîcă virgulă cum se zice la noi în Bucovina. Cum, de ce? Păi ca să o reașez pe baze încă mai solide, generate de repoziționarea mea în plan politic, economic și chiar personal. Să vă mai explic o dată, poate pînă la urmă o să înțelegeți și o să deveniți susținătorii mei, cine știe, că iar virgulă cît mai e pînă la alegeri? Sau măcar n-o să mă mai băgați mereu pe pagina 1 a Jupânului, așa cum s-a întîmplat și săptămîna trecută. Acolo, am citit stupefiat afirmația dv. cum că eu n-aș avea serviciu! Cum adică? Asta chiar m-a înfuriat. Am văzut că aveți multe fotografii în ziar. Păi ia luați fotografu’ ăla sau măcar vreun telefon performant (ăăă, n-aveți!? Las’ că vă facilitez eu, prin Consulatul meu onorific, să obțineți o viză pentru Coreea și să vă luați de acolo niște Samsungi, sau cum s-o zice) și veniți la mine acasă să-mi numărați și să-mi pozați serviciile: am și de porțelan, și de cristal, și noi, și antice, ce mai, am nu un serviciu, ci zeci!

Așadar, o primă minciună am dezamorsat. Cea mai mare însă e aia că mă plictisesc și că ar trebui să-mi umplu timpul cu „cititul unei cărți” ori cu „colecționat timbre sau șervețele”. Pe rînd: băăăă, eu o carte am citit, să vă fie clar, că atîta cerusem, una. Da’ n-a intrat, așa că am rămas cu perechi și m-a bătut ăla cu trei șeptari. Șervețele nu, că de noi se vînd doar la pachet și ce să fac cu cîte 100, iar folosite sînt de obicei unsuroase sau pătate. Timbre!? Să colectați voi: d-alea fiscale, că o să aveți nevoie la Tribunal, în procesele pe care vi le intentez amu’ ia, cum se spune tot la noi, în Bucovina.

Aproape deputat Dumitrul Mihalescul, viitorul eu mi-l construiescu-l