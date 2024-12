Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, fruntași peneliști și pesediști din județul Suceava, unii deja foști demnitari, alții în curs de prelungire a activității puse numai în slujba cetățeanului, adică a dumneavoastră, iar unii, cu ajutorul lui Dumnezeu și a ștampilelor pe care presupunem că știți unde să le aplicați (mai ales dacă vreți să scăpați de noi, trimițîndu-ne la Parlament!), aproape transferați în interesul serviciului, al cetățeanului și desigur și in interes propriu (depinde de cine întreabă… și de ce!) la Parlamentul României, ținem să precizăm unele aspecte rămase oarecum confuze în urma publicării în ultimul număr al Jupânului, pe pagina 1, a articolului intitulat ”A rămas ca-n gară. Ca-n gara Ițcani”. Cititorii ar putea rămîne cu falsă impresie că noi, liberali și pesediști deopotrivă, uniți într-o coaliție care a făcut tot ce se putea face spre binele dvs. și la vară cald, n-am putut repara Gara Ițcani, în fond tot o amărîtă de gară, oricît am numi-o noi ”monument istoric”.

Vă amintiți ce s-a făcut în Gara Burdujeni după reparații? Vă amintiți cum s-au găsit niște colegi de-ai noștri, fruntași și ei, care au organizat acolo niște baluri? Țineți minte ”Balul gospodarilor”? Băăăăiii, gospodarii adevărați muncesc, nu chefuiesc prin gări, să vă fie clar! Așa că virgulă cum să reparăm noi și gara asta și de ce? Ca să se facă acolo alte baluri, alte chermeze și paranghelii? În plus, ca să înțelegeți de ce nici de acum înainte nu se va repara, am văzut că l-ați pomenit acolo și pe dl. Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei. S-o preia el și muzeul lui și să facă din fosta gară o secție de muzeu. Păi prin care muzeu ați văzut voi că trec trenuri? Așa că rămîne ca-n muzeu, nu ca-n gară!

Foști fruntași județeni PNL și PSD, Burdujeni tot gară e!