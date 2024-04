Directori pe viață

Aparatul bugetar este supradimensionat, dar dacă faci un sondaj la nivel de instituții toată lumea se va plînge că nu există suficient personal. Despre acest subiect a vorbit senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu, fost ministru al Antreprenoriatului și Turismului.

”Realitatea este următoarea: și eu am fost într-un minister care avea în jur de 500 și ceva de persoane – puțini în țară, marea majoritate în București, în țară pînă în 200 dintre ei, și am constatat că lucrurile sînt cumva unitare. Adică în fiecare serviciu dacă iei să îl analizezi sînt doi, trei, patru care fac treabă, sînt aceeași oameni care și cunosc meserie, iar diferența, fiind funcționari publici, chiar dacă nu își fac treaba nu prea îi poți da afară. Eram în funcție în momentul în care veneau hotărîri judecătorești cîștigate de foști salariați, care fuseseră sancționați cu concedierea. (Da, trebuie umblat la legislație), mai toată lumea își propune cînd ajunge la un post de decizie să aplice un sistem meritocratic, ca să spun așa, în care cei care își fac treaba să ia salarii mai mari, iar cei care nu să ia salarii mai mici sau deloc. Însă, mai este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare – sînt sindicate încă foarte puternice și care, de fiecare dată cînd s-a pus problema unor modificări legislative la legea funcționarilor publici, s-au opus fără a avea discuții concrete și fără a nuanța lucrurile. Telefoane nu prea am primit, chiar deloc, în perioada în care am fost acolo, dar, pe de altă parte, atunci cînd mi-am propus restructurări și am încercat la vremea respectivă să fac lucrul acesta renunțînd, în primul rînd, la posturile neocupate, dar nu numai, am încercat să propun restructurări în sensul scăderii numărului de funcții de conducere, pentru că mi se părea nefiresc la un moment dat, erau prea mulți directori generali, prea mulți directori, aproape că am primit sugestii, ca să nu spun amenințări pe față: <Vă doriți în viitor să aveți, chiar și după ce plecați de la minister, procese în derulare (pe persoană fizică)?>. Și atunci… eu mi-am continuat vrerea mea, dar a fost un semn de întrebare mare pentru mine, asta apropo de întrebarea: <Ce îți propui cînd mergi într-o funcție de conducere și ce constați în momentul în care ajungi acolo și din punct de vedere legislativ, dar și din punct de vedere al naturii umane?>.

(Oamenii știu foarte clar că miniștrii vin și pleacă, stau puțin și pleacă. Cei vechi de acolo nu sînt stresați deloc), ăsta este adevărul, din păcate. Eventual, se schimbă doar ministrul secretar de stat. Eventual. Directorii rămîn, ei sînt protejați pe viață de legile în vigoare, în special de legea funcționarului public”.