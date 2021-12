De 25 de ani Moș Crăciun

„De peste 25 de ani sînt Moș Crăciun. Prima dată am fost întîmplător Moș Crăciun la serbarea copilului meu, cînd avea 5 ani. Mi-a plăcut, pentru că știam copiii, le cunoșteam părinții. Am reușit să le adresez întrebări subiective și a ieșit un haz extraordinar. Copiii, fiind sinceri, au spus totul. Inițial voiam să-mi fac barbă dintr-o perucă. Mi-am lăsat barbă ulterior și cineva mi-a zis că eu chiar semăn cu Moș Crăciun. Și vocea mă ajută, cu toate că eu cînd mă aud nu mă accept. Am început să-mi las barbă la încurajările publicului. Soția mea nu era de acord. În momentul în care am început să am succes la public, nevastă-mea a insistat și mi-am dat barba jos în acel an, de Crăciun. Însă, am rugat-o să răspundă ea la telefon. Apoi, nevastă-mea se întreba cine a pus-o să-mi zică să dau barba jos. Încet-încet am prins drag de personajul Moș Crăciun, pentru că puțină lume prinde gustul facerii de bine. Cele mai sincere îmbrățișări și cele mai sincere expresii de <te iubesc> le primește Moș Crăciun, întrucît copiii nu mint niciodată”. Constantin Dîrja aka Moș Crăciun de Suceava.