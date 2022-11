Curioși să afle ce-i mai trece prin cap lui Roșca

„Întîmplător, prin activitatea mea de peste un sfert de veac în presă, în slujba opiniei publice, probabil că mi-am făcut îndeajuns de multe cunoștințe și relații. Apoi, mulți oameni sînt curioși să vadă ce îi mai trece prin cap lui Roșca de la an la an. De aceea vin la lansările mele. Au venit și anul ăsta, au venit și anul trecut. A fost conducerea Prefecturii, a fost primarul Ion Lungu, a fost vicepreședintele Consiliului Județean Niculai Barbă, au fost profesori universitari… Îmi place să cred că am lăsat loc de bună ziua și îmi place să cred că ceea ce scriu eu rezonează cu așteptările acestor oameni, indiferent de funcțiile pe care le dețin acuma sau de calificările pe care le au. Mă bucur că am avut recenzii favorabile aproape la unison din partea unor oameni cu <ștaif>. Te simți onorat atunci cînd vezi că munca ta este luată în serios de altcineva. Cărțile mele conțin povești care pot să creeze o stare de bine cititorului. Sînt romane culturale de anvergură, sînt poezii lirice, și pentru acelea există public, însă există public și pentru genul acesta de literatură pe care îl promovez eu. La ultima lansare au fost peste 100 de oameni, am dat peste 100 de autografe și fiecare a plecat cu o carte de-acolo. M-a bucurat, pentru că pînă la urmă este o răsplată a muncii mele. O carte costă 20 de lei, dar există și un tipograf care așteaptă să fie remunerat pentru munca depusă. Nu cred că-i o problemă cu îmbogățirea sau cu sărăcirea în domeniul acesta, și pentru mine ținta principală este ca ceea ce scriu să fie pe placul cititorului”. Jurnalistul Neculai Roșca, despre dubla sa lansare de carte: ”Umbre” și ”Poveștile de luni”.