Conducerea Asociației Județene de Fotbal, îmbrăcată de un fotbalist

„Am personalizat pentru membrii Comitetului Executiv o ținută specială, o ținută de gală, pentru că și alegerile într-un for de conducere sînt ceva de gală. Am vrut ca toți membrii Comitetului Executiv să avem aceeași imagine, o imagine comună. Am reușit cu ajutorul lui Lucian Cutaș, un fost fotbalist de la Sporting Suceava, în Liga a III-a, care a fost legitimat și la Juniorul, iar acum joacă la nivelul Ligii a IV-a, la echipa din Drăgușeni. Are un atelier unde produce haine și ne-am aliniat și noi cerințelor mai exigente ale unor oameni care se respectă. Am vrut să dăm, și cred că membrii afiliați au apreciat asta, un respect pentru ceea ce sîntem ca echipă. Foarte multe echipe au o personalizare proprie, multe dintre ele au chiar pagini oficiale de Facebook, la Liga a V-a. Mulți dintre cei care au venit la Adunarea Generală au venit cu emblema, cu un tricou, cu un trening de la clubul de unde provin. Majoritatea lor merg în aceste treninguri de prezentare sau cu tricouri de prezentare”. Ciprian Anton, președintele reales al Asociației Județene de Fotbal Suceava, despre sacourile personalizate cu sigla asociației.