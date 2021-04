Colegul de la Uniunea Scriitorilor

„Am fost de multe ori la Suceava cînd am trecut spre mănăstiri, spre Putna mai cu seamă. La Putna am fost an de an la acel simpozion dedicat lui Zoe Dumitrescu Bușulenga – Maica Benedicta. Am stat cîteva veri aicea, nu cîte mult timp, dar pot spune că știu cît de cît Suceava. De aici, îl cunosc pe criticul literar și profesorul universitar doctor Mircea A. Diaconu. Am fost colegi la Uniunea Scriitorilor din România. Cu dînsul am mai păstrat legătura. Mă împac bine și cu parlamentarii AUR de Suceava. Și intelectualicește, și mai ales sufletește sînt niște oameni pe care-i simți de la bun început că emană o curățenie, un gînd bun. Sînt creștini autentici. Mă refer la domnul Mircea Dăneasă și la domnul Florin Pușcașu”. Sorin Lavric, scriitor și senator AUR.