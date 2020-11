La 19 zile de la pierderea alegerilor pentru Primăria Sucevei, social-democratul Dan Ioan Cușnir a transmis un prim mesaj. Un mesaj din care reiese că nu i-a trecut gustul amar de după ziua votului, ceea ce este un semn bun pentru domnia sa, din moment ce are gust și probabil și miros: ”Trăiesc sentimentul amar al neparticipării unui număr cît mai mare de votanți la exercițiul electoral care s-a încheiat, dar acest lucru nu este vina lor, ci, repet, este vina noastră, a clasei politice. Printre alte sentimente frumoase, am bucuria că experiența campaniei electorale m-a adus mai aproape de cetățenii orașului, înțelegînd mai bine nevoile și dorințele acestora. La finalul campaniei am înțeles că fiecare dintre acești oameni reprezintă în sine un univers, că fiecare om dintre cei care trăiesc și muncesc în acest oraș are dreptul la evoluție, are dreptul la dezvoltare și are merite pe care clasa politică trebuie să i le recunoască”.

Domnul Cușnir spune că exercițiul electoral la care a participat l-a făcut un om mai bun și mai înțelept, și de aceea ne mulțumește nouă, sucevenilor: ”Vă mulțumesc și mă înclin în fața dumneavoastră”.

Cît despre cetățenii care nu s-au prezentat la urne, domnul Cușnir se consideră cam singurul vinovat pentru asta: „Cea mai mare vină o port eu, pentru că nu am reușit să transmit într-un mod cît mai clar mesajul schimbării, schimbare pe care acest oraș o merită pe deplin”.

Se vede că Dan Ioan Cușnir nu e în pas cu moda, pentru că, dacă ar fi fost, ar fi dat vina pe toți candidații și, de ce nu, chiar pe toți sucevenii, inclusiv pe cei care au votat.

In vina veritas