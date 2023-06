America văzută de un sucevean, de la volan

„Am parcurs 1.304 kilometri din sudul Floridei, din Naples, pînă în Knoxville – Tennessee, în 11 ore și 43 de minute. Pentru mine este normal să conduc între nouă și zece ore pe zi cînd sînt la muncă. Am mers numai pe Autostrada 75. De pe ea am plecat și am folosit-o pînă în Knoxville. Nu am făcut nici stînga, nici dreapta, am mers încontinuu. Ei bine, m-am mai oprit cîte o jumătate de oră ca să pun benzină. Benzinării nu prea sînt pe traseu pentru că-i o zonă populată din centrul Americii. Apoi, spre vest, spre Los Angeles, California, sînt zone extrem de izolate de gen New Mexico sau în nordul Americii, unde mergi cu orele sau mergi sute de kilometri și de-abia dacă dai de-o benzinărie și chiar și în aia bate vîntul. Mai este Wyoming, în mijlocul nimănui. Cred că județul Suceava are mai mulți locuitori ca statul Wyoming. Ce știu cu siguranță e că județul Suceava are mai mulți locuitori decît statul Dakota de Nord. Dakota are undeva la 300.000 de locuitori și noi avem peste 600.000. Statul Dakota de Nord este mult mai întins ca județul Suceava, dar e puțină populație deoarece este preerie și bate un alizeu de nu știi cum te cheamă cu buletinul în mînă. Sînt state foarte izolate și Dakota de Nord și Wyoming”. Florin Senciuc este un sucevean care de peste 20 de ani este stabilit în Statele Unite și care bate țara în lung și în lat la volanul unei dubițe de 3,5 tone, cu care transportă aparatură medicală.