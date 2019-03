La aproape doi ani de cînd a fost săltat de procurori pentru o presupusă luare de mită şi de cînd Jupânu’ a scris că denunţul pare a face parte dintr-o poveste cusută cu aţă albă, primarul PNL al comunei Mitocu Dragomirnei, Dănuţ Solcan, a fost achitat

Achitat sunt, Doamne, achitat!

Dăm timpul înapoi şi spunem aşa: pe 10 mai 2016, primarul PNL al comunei Mitocu Dragomirnei, Dănuţ Solcan, a fost săltat de procurori şi dus la audieri pentru că ar fi primit şpagă. Jupânu’ a reacţionat prompt şi l-a făcut Jupân de Pardon pe primar, dar cu menţiunea că acesta se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Prezumţia a devenit şi mai prezumţie pentru săptămînalul nostru după ce am aflat că domnul Solcan a fost pus în libertate şi că nu este cercetat nici măcar sub control judiciar. În toamna anului 2017, procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava l-au trimis în judecată pe Dănuț Solcan. Potrivit rechizitoriului, pe 9 mai 2016, o femeie din Mitocu Dragomirnei l-a reclamat pe primar că ar fi primit de la ea drept şpagă 5.200 de lei.

Săptămîna trecută, Tribunalul Suceava l-a achitat pe inculpatul Dănuț Solcan pentru săvîrșirea infracțiunii de luare de mită. Decizia nu este definitivă, ea putînd fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Trebuie să spunem că în ciuda acuzaţiilor care i s-au adus, Dănuţ Solcan a cîştigat lejer încă un mandat de primar la alegerile care au avut loc după cîteva săptămîni.

Şi iarăşi o să dăm timpul înapoi pentru a arăta negru pe alb, în pagina 3, ce a scris Jupânu’ în luna iunie a anului 2016, adică la puţin timp după ce l-a făcut Jupân de Pardon pe primarul de la Mitocu Dragomirnei şi şi-a dat seama că povestea pare a fi cusută cu aţă albă, fiind singura publicaţie care a făcut un pas în spate pentru a putea vedea cum trebuie întregul tablou.

Sorin AVRAM

„Pe 10 mai 2016, în plină campanie electorală, primarul PNL al comunei Mitocu Dragomirnei, candidat pentru un nou mandat, a fost săltat de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava pentru luare de mită. Chiar dacă era vorba despre o acuzaţie extrem de gravă, primarul nu a fost arestat preventiv, ci a fost plasat sub control judiciar. Dănuţ Solcan a contestat decizia, iar o instanţă de judecată l-a eliberat. Pam-pam! O sursă credibilă, care a fost confirmată de o altă sursă, ne-a spus că preşedinta Asociaţiei crescătorilor de animale « Schitul », Ileana Ibaniuc, le-a spus celor de la Direcţia Generală Anticorupţie că primarul îi cere şpagă pentru a-i prelungi contractul de concesiune pentru imaşul comunal. Procurorii de la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Suceava au intrat în alertă, iar apoi au intrat peste Dănuţ Solcan, care număra cei 5.200 de lei marcaţi pe care tocmai îi primise de la Ileana Ibaniuc. Noi am înţeles că domnul Solcan este liber pentru că banii respectivi nu ar fi reprezentat o şpagă, ci subvenţia pe 2015 pe care ar fi trebuit să o încaseze fata primarului de la preşedinta asociaţiei « Schitul ». Denisa Solcan are 25 de ani, este absolventă a unei facultăţi de medicină veterinară, este membru fondator al asociaţiei « Schitul » şi în 2015 avea 200 de oi. De unde avea o tînără de 25 de ani bani pentru 200 de oi şi cum de a cîştigat asociaţia din care face parte licitaţia pentru concesionarea celor 70 de hectare de păşune – asta face parte dintr-o altă poveste. Conform legilor în vigoare, asociaţia « Schitul » avea două variante pentru gestionarea problemei: să se ocupe de una singură de întreţinerea islazului concesionat sau preşedinta asociaţiei să încaseze banii de la APIA şi să-i împartă membrilor fondatori, pentru a se ocupa fiecare de cîte o bucată de islaz. Ei bine, la Mitocu Dragomirnei a fost aleasă a doua variantă. Fata primarului Solcan trebuia să primească subvenţia aferentă anului 2015 pentru întreţinerea a 20 de hectare de păşune. Ca drept dovadă există un proces verbal de predare primire a celor 20 de hectare, semnat de preşedinta asociaţiei şi de fata primarului. Deci, banii marcaţi pe care-i număra primarul cînd au intrat procurorii peste el erau ai fiicei sale. Deci, imaginea unui candidat la funcţia de primar a fost şifonată rău de tot ca urmare a unui denunţ dubios. Pînă la proba contrarie nouă aşa ne-a ieşit”.