Primarul Ion Lungu şi interpreta de muzică populară Andra Matei, pe scena din centrul Sucevei, la trecerea în noul an: „La mulţi ani, dragi suceveni! Rugămintea mea pentru noul an, care, se ştie, este un an electoral, este aceea de a privi doar partea plină a paharului”.

Fiţi sociabili!