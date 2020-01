În Ajunul Crăciunului, primarul Ion Lungu a vizitat-o pe cea mai în etate suceveancă, Lucea Bohatereţ, care are 102 ani: „Sărut mîna, stimată doamnă, şi vă rog să remarcaţi că am venit cu un buchet de flori, şi nu cu o singură floare, pentru că, ştiţi foarte bine, cu o floare nu se face primăvară. Şi acum am să vă rog să vă uitaţi pe geam şi veţi vedea că nu e pic de zăpadă, cerul este însorit, oamenii umblă cu geci subţiri, iar păsărelele cîntă. Asta-i minunea de Crăciun pe care am pregătit-o special pentru dumneavoastră”.

