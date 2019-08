Premierul PSD, Viorica Dăncilă, întîmpinat cu flori şi cu bucurie de cetăţeni ai Fălticenilor: „Cum am auzit că veniţi la noi, cum am aruncat o rochie pe mine şi am dat o coasă în grădina cu flori. Să ştiţi că la Fălticeni, de cînd oraşul şi ţara sînt conduse de PSD, aşa cresc florile: gata amestecate şi împachetate”.

Fiţi sociabili!