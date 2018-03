Vladimir Ilici Venin

Preşedintele ALDE Suceava, deputatul Ştefan Alexandru Băişanu, l-a umplut de venin din cap pînă în picioare pe unul dintre colegii săi de coaliţie, pentru că-l bănuieşte că nu gîndeşte ca el. Şi, după cum spune învăţătura bolşevică, „cine nu-i cu noi e împotriva noastră” şi trebuie „executat”. Anul acesta, 13 martie a picat pentru senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, pe 12 martie. Şi o să vedeţi de ce imediat. Pe 12 martie, deputatul ALDE de Suceava, Ştefan Alexandru Băişanu, colegul de coaliţie al lui Virginel Iordache, şi, deci, nu vreun opozant de-al acestuia, a postat pe pagina sa de Facebook următorul anunţ: „Legea propusă de mine, care stipulează ca « cei ce refuză un loc de muncă pierd ajutorul social » (valabilă doar pentru cei sănătoşi şi apţi de muncă), a trecut de trei comisii ale Senatului României! Mulţumesc celor ce au votat pentru!”. Postarea domnului Băişanu a declanşat delirul printre următorii săi, care l-au felicitat, l-au urcat în slăvi pentru marea sa realizare şi au început să-i înfiereze cu mînie capitalistă pe cei pe care-i consideră pomanagii. Cu o oarecare timiditate s-a băgat în discuţie şi Virginel Iordache, în calitatea sa de membru al Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială: „Nu e corect din partea Dvs. Ştiţi foarte bine cum a trecut acest proiect prin « Comisia de muncă… », comisie raportoare, de altfel, şi din care fac parte”. Fiindcă postarea sa a creat o oarecare nelămurire printre urmăritorii capitalistului Ştefan Alexandru Băişanu, Virginel Iordache a revenit cu următorul text: „Personal, consider că toţi cei apţi de muncă trebuie să-şi cîştige salariul numai în urma desfăşurării unei activităţi licite. Dar cetăţenii care sînt în dificultate trebuie să primească un ajutor de la stat”. Postarea a fost aprobată de titularul paginii: „Absolut corect! Asta am spus şi eu! Nu doar am spus, am făcut şi legea şi am reuşit să o trec de trei comisii! Mulţumesc pe această cale tuturor celor care au votat pentru!”.