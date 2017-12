Viaţa (de partid) ca o paradă

La parada de Ziua Naţională, deputatul PSD de Suceava Cătălin Nechifor n-a făcut paradă de faptul că este parlamentar şi nu s-a aşezat alături de ceilalţi social-democraţi cu funcţii, preferînd să „cînte la altă masă”, la masa simplilor cetăţeni. De Ziua Naţională, cu puţine excepţii, activiştii de partid de la Suceava nu s-au intersectat unii cu alţii pentru a se saluta şi a da mîna. Activiştii au preferat să stea locului unii lîngă alţii, în grupuri, pe culori politice. De departe, cel mai plimbăreţ şi mai cu chef de salutat şi chiar de pupat a fost primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu. Acesta n-a avut o problemă să se amuze alături de subprefecta ALDE, Silvia Boliacu, şi de deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu, iar la un moment dat s-a repezit să o pupe pe obraji pe prefecta PSD, Mirela Adomnicăi. Ion Lungu a şi părăsit pentru o perioadă scurtă de timp grupul PNL postat chiar la intrarea în Palatul Administrativ şi s-a îndreptat către grupul PSD, unde a dat mîna cu preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava, Dan Ioan Cuşnir, cu subsecretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Tiberiu Brădăţan, cu preşedintele Organizaţiei Judeţene a partidului, senatorul Ioan Stan, şi cu senatorul Virginel Iordache. La dat mîna cu social-democraţii, alături de Ion Lungu a fost Alexandru Băişanu. Preşedintele PNL al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a dat şi el mîna cu cineva: cu liberalii lui, dar şi cu prefecta PSD. După scurta perioadă de socializare, Ion Lungu s-a retras alături de peneliştii lui, Alexandru Băişanu s-a lipit de aldiştii lui, Gheorghe Flutur şi-a împreunat mîinile, iar pesediştii au rămas la locurile lor, pentru a asista cu toţii la parada militară de 1 decembrie. Unul dintre politicienii cunoscuţi ai judeţului nu era în grupul lui şi nici nu ajunsese din greşeală în sînul altui grup, ci a stat departe de oficialităţile aliniate în faţa Palatului Administrativ.



Despre deputatul PSD de Suceava, Cătălin Nechifor, fost preşedinte al Consiliului Judeţean şi al PSD, se spune că tare ar mai vrea să revină la şefia partidului. Cînd? La alegerile de la Judeţ, care vor avea loc peste cîteva săptămîni, dar nu se ştie exact cînd. Pe 1 decembrie, domnul Nechifor, care este extrem de activ pe reţelele de socializare şi care răspunde cu bucurie la numeroasele invitaţii pe care i le adresează posturile centrale de televiziune, a fost, de încălzire, la Rădăuţi, pentru a depune coroane de flori. După aceea, deputatul a participat la evenimentele organizate în centrul Sucevei, însă a evitat să mărească grupul de social-democraţi care stăteau strîns uniţi în jurul preşedintelui Ioan Stan.

Domnul Nechifor şi-a găsit un loc peste drum de Palatul Administrativ, în faţa Bisericii Catolice, în mulţime, după cum a comunicat chiar dumnealui prin intermediul paginii personale de Facebook: „Azi am fost la parada de Ziua Naţională în public, alături de suceveni. Nu vreau să comentez prea mult, probabil cei care au fost şi în perioada cît am fost preşedinte al Consiliului Judeţean au făcut diferenţa. Atunci aduceam tehnică militară de vîrf, Humvee, TAB-uri, tunuri, transportoare de trupe, soldaţi îmbrăcaţi în uniforme de epocă, avioane care colorau cerul Sucevei în tricolor şi spectacole cu nume sonore din lumea întreagă. În 2015 a fost Sandra, sper să nu fi durut prea tare”.

Ce-a vrut să spună poetul, ăăă, domnul deputat? S-o fi referit la căzătura pe scenă a Sandrei ori s-o fi referit la Gheorghe Flutur, pe care s-ar putea să-l doară că el nu a reuşit să organizeze ditamai parada, care, de fapt, nu a fost parada Consiliului Judeţean, ci a Prefecturii? Că doar nu s-o fi referit la durerea provocată de pierderea preşedinţiei Consiliului Judeţean şi a şefiei PSD Suceava.

Cert este că domnul Nechifor a ales să stea singur printre sucevenii obişnuiţi, în loc să se aşeze lîngă sucevenii de la dumnealui din partid. Aşa sînt oamenii populişti, ăăă, populari. Ei, dar sîntem noi răutăcioşi! De fapt, după cum a declarat în cadrul unei scurte discuţii telefonice cu Oana Şlemco, Cătălin Nechifor a preferat să stea pe partea cu Biserica Catolică pentru a vedea parada mai bine. Asta a spus domnul deputat, asta am scris.

Aşteptăm să vedem unde va sta Cătălin Nechifor la alegerile pentru şefia Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD: în faţă, ca să vadă mai bine cum se numără buletinele de vot, sau în fundul sălii, ca să vadă mai bine uşa pe care va ieşi primul după anunţarea rezultatului.

Nu, articolul nu se termină aici, fiindcă, după cîteva zeci de minute de la convorbirea telefonică, domnul Nechifor a revenit cu următorul mesaj: „Am primit invitaţia să particip la parada dedicată Zilei Naţionale începînd cu ora 13.00, în faţa Palatului Administrativ. Ceea ce am şi făcut, stînd lîngă oamenii care erau în dreptul Bisericii Romano-Catolice. Oricum, în zona VIP era foarte mare aglomeraţie, iar eu am şi organizat, nu doar participat, patru ani la rînd, parada militară, despre care cred că unii îşi mai aduc aminte”. Acum chiar e gata.

Primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, nu a avut nici o problemă să meargă în mijlocul social-democraţilor pentru a da mîna cu ei: „Ioane, tu să nu crezi că mă păcăleşti! Nu eşti sincer cu mine. Tu ai mîna rece fiindcă-i frig afară”.