Vestitorul bunăstării

Pentru a masca lipsa unor investiţii serioase, dar şi din dorinţa de a-i face pe suceveni să creadă că Guvernul este foarte darnic cu judeţul nostru, PSD-ul l-a scos la înaintare pe senatorul Virginel Iordache, căruia i-a pus în braţe platouri cu bunătăţi şi butoaie cu lapte şi miere, şi l-a trimis să vestească iminenta sosire a bunăstării. Săptămîna trecută, cînd proiectul de buget al Guvernului PSD scosese timid capul în lume, ca să vadă cum reacţionează poporul la vederea sa, social-democraţii suceveni l-au luat de odihnit pe senatorul Virginel Iordache şi i-au dat de lucru. PSD Suceava i-a pus în braţe două butoaie, unul cu lapte şi altul cu miere, spunîndu-i să meargă să le verse în presă, pentru ca alegătorii să simtă mirosul unei vieţi de huzur. Şi pentru ca masa să fie şi mai bogată, iar mirosul şi mai puternic, PSD-ul i-a dat domnului Iordache şi cîteva platouri cu mici, cîrnaţi creveţi, kiwi, banane, avocado, mere, pere şi gutui, cu puf galben ca de pui. Vrem să spunem că, pentru a-i impresiona pe suceveni, dar şi pentru a masca faptul că nu vor fi alocate fonduri suficiente pentru investiţii, Virginel Iordache a fost mandatat să vorbească şi despre alocările bugetare fireşti, cum ar fi cele pentru finanţarea salariilor profesorilor şi a asistenţilor persoanelor cu handicap. Din start, cel desemnat de PSD să îmbrobodească lumea a transmis că Suceava se află în topul alocărilor bugetare, de parcă nu ar fi fost firesc, în condiţiile în care judeţul nostru este al doilea ca mărime din ţară şi se află pe un loc fruntaş în ceea ce priveşte numărul de locuitori.

Aflați părerea specialistului în administraţie consultat de Oana Şlemco pe această temă.

Virginel Iordache, trimisul PSD-ului la presă, pentru a anunţa că Suceava va primi căruţe de bani: Suma totală care ar urma să fie alocată judeţului Suceava prin Legea bugetului de stat pentru acest an ar fi de aproximativ 831 de milioane de lei. Judeţul Suceava ar urma să primească cea mai mare sumă la nivel naţional pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv 122,252 milioane de lei. Din proiectul de buget reiese că şi pentru anii următori actualul Guvern are în vedere ca din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată să aloce cele mai mari sume judeţului Suceava.

Specialist în administraţie: Este normal să fim printre primele judeţe din ţară ca alocare bugetară, pentru că judeţul este mare, avem o reţea de drumuri foarte mare, pentru că avem un număr mare de asistaţi social.

Virginel Iordache, portavocea PSD: Pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, în proiectul de buget este prevăzută suma de 11,054 milioane de lei, Suceava aflîndu-se pe locul trei la nivel naţional, după Botoşani şi Vaslui.

Specialist în administraţie: Este o sumă care se calculează în funcţie de lungimea reţelei de drumuri şi nicidecum după altă formulă. Atîta este lungimea drumurilor, se foloseşte cu cost mediu ponderat la nivel naţional şi se alocă sumele din TVA. Aproape în fiecare an a fost suma aceasta. Suceava se învîrte în jurul acestei sume, de 10-11 milioane. Acum sînt 11 milioane.

Virginel Iordache, responsabilul cu descărcarea platourilor cu bunătăţi şi a butoaielor cu lapte şi miere: 465,357 milioane de lei vor fi alocaţi pentru finanţarea de bază a unităţilor din învăţămîntul preuniversitar de stat, aproape 98 de milioane de lei pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, iar diferenţa pentru alte cheltuieli descentralizate. 122,601 milioane de lei ar urma să fie alocate judeţului Suceava pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. Din acest total, aproape 21 de milioane de lei vor fi alocaţi sistemului de protecţie a copilului, 26,318 milioane de lei pentru centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, 15,818 milioane de lei pentru produsele lactate şi de panificaţie oferite preşcolarilor şi elevilor, 2,14 milioane de lei pentru programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi 39,597 milioane de lei pentru învăţămîntul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

Specialist în administraţie: Deci, sumele din TVA pentru echilibrare. Sînt toate instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeţean cu majorări de salarii. La sfîrşit de an s-a operat o grilă de majorări. La sănătate, un asistent avea un leu, acum are trei lei. Un psihopedagog avea doi lei, acum are 2,25 lei. Au mai operat o grilă pe învăţămînt şi cultură. La cultură sînt categorii ocupaţionale, meserii, la care există un plus de 50 la sută. Este vorba despre consultanţi artistici şi cîntăreţi. Ce au dat în plus, că fiecare judeţ a primit în plus, nu ştiu dacă va ajunge. Au crescut salariile, la oameni trebuie să le dai salariile mărite. Pentru sumele descentralizate din TVA este un plus, dar iarăşi nu se ştie dacă este suficient, pentru că există un număr foarte mare de asistaţi în sistem, există un număr foarte mare de asistaţi în sistemul de protecţie socială şi în învăţămîntul special. Toată diferenţa de bani care se va da, şi nu doar judeţului Suceava, ci tuturor judeţelor, se datorează creşterii salariilor. La sume descentralizate din TVA pentru învăţămînt special şi protecţia copilului, şi pentru lapte şi corn, măr, dacă sînt atît de mulţi copii în şcoli este normal să vină sumele acestea, pentru că-i vorba de numărul beneficiarilor înmulţit cu un cost mediu ponderat pe ţară.

Virginel Iordache, pesedistul desemnat să vestească bunăstarea: Prin bugetele ministerelor vor fi alocate sume importante pentru continuarea unor investiţii majore din judeţul Suceava, cum ar fi şoselele de centură ale municipiilor Suceava şi Rădăuţi, şi pîrtia de schi de pe Rarău.

Jupânu’: Potrivit proiectului de buget, şoselele de centură de la Suceava şi Rădăuţi vor fi gata la Paştele Cailor. Paştele ăsta va pica în 2020, pentru că pînă atunci vor fi bugetate cele două lucrări.

Specialist în administraţie, referitor la bugetul Consiliului Judeţean şi la cel al primăriilor: Anul 2016 o să se încheie cu excedent, iar excedentul poate fi folosit pentru investiţii. Guvernul nu dă bani pentru investiţii. Dă bani pentru echilibrare. Legea spune că din banii pentru echilibrare trebuie să pui mai întîi pentru cheltuieli de funcţionare şi salarii, şi apoi pentru investiţii. Dacă sînt salarii mai mari, este posibil să fie investiţii mai mici. Dacă plusul nu acoperă creşterile salariale, probabil că vor fi mai puţini bani pentru investiţii. În acest an situaţia nu va fi foarte gravă, pentru că sînt bani din excedent. Pe de altă parte, există simulări făcute de şcoli, care arată că nu vor ajunge banii. Se vor lua foarte mulţi bani de la investiţii.

În concluzie, pe scurt: lucrările la şoseaua de centură a Sucevei, de exemplu, nu vor fi finalizate, ci vor fi continuate. Pentru a fi bani de salarii mărite se vor tăia investiţiile. Guvernul PSD nu a făcut un hatîr Sucevei alocîndu-i o anumită sumă de bani, ci respectă nişte formule de calcul şi faptul că Suceava este un judeţ mare şi bine populat.

Senatorul PSD de Suceava, , bucuros că a mai descoperit o metodă prin care să-i determine pe alegători că creadă că, într-adevăr, votînd cu social-democraţii, le-a pus Dumnezeu mîna în cap: „Domn preşedinte, vedeţi punctul ăla mic din colţ? Ăla-i punctul de pensie. Dacă permiteţi, îl iau puţin, îl rostogolesc prin zăpadă, îl fac cît o minge de fotbal şi pe urmă avem cu ce le scoate ochii pensionarilor”.