„Consorţiul « Academica Plus » face apel la toate universităţile din România să transforme anul universitar 2016-2017 într-unul dedicat recîştigării încrederii în mediul academic”. Să fie auzit! Apelul. „Consorţiul universitar « Academica Plus » solicită stabilirea unei metodologii transparente de alocare a cifrei de şcolarizare universităţilor de stat din România, avînd în vedere faptul că numărul locurilor bugetate la licenţă, masterat şi doctorat, repartizate fiecărei universităţi, este determinant pentru asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcţionări în condiţiile respectării standardelor de calitate”. Să fie materializată! Solicitarea. „Membrii Consorţiului salută demersurile ARACIS privind actualizarea standardelor specifice pentru acreditarea programelor de studiu în învăţămîntul superior şi susţin întocmirea cu celeritate de către ARACIS a metodologiei de evaluare a şcolilor doctorale”. Să fie primit! Salutul. Bravos, naţiune (universitară), deci se poate! Mai sînt şi alte lucruri semnalate sau subliniate de acest Consorţiu, dar ne oprim aici. Oricum, considerăm că pasajele din comunicatul de presă al Consorţiului demonstrează că acesta se ocupă de lucruri serioase. Din această asociaţie de care abia am aflat fac parte 10 universităţi. Din nefericire, toate acestea sînt mici sau cel mult mijlocii. Mici şi mijlocii, dar asta nu înseamnă că nu-s capabile să atace marile probleme care macină învăţămîntul universitar. Mult succes Consorţiului „Academica Plus” şi preşedintelui acestuia, Valentin Popa, rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Fiţi sociabili!