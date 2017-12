Unora le place nazul

De Ziua Bucovinei, preşedintele PNL al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, n-a mai strîmbat din nas cînd a văzut-o pe prefecta PSD, Mirela Adomnicăi, şi a invitat-o la dumnealui în birou, iar aceasta nu a mai făcut nazuri şi a acceptat. Îl mai ţineţi minte pe individul cu ochelari care stătea într-un geam strîmt alături de Monica Macovei şi zbiera ca apucatul, bucuros că idolul său, Traian Băsescu, nu va trebui să părăsească Palatul Cotroceni cu coada între picioare înainte de termen? Da, da, apărătorul aşa-zisului stat de drept, care, în vara anului 2012, scosese capul pe geamul sediului de campanie al suspendatului şi striga în faţa altor fanatici ai Băsescului: „Vrem o ţară ca afară, Victor Ponta e gargară!”, „Ole, ole, ole, Antonescu nu mai e!” şi „Voiculescu nu uita, te aşteaptă Rahova!”. Ei bine, Mihail Neamţu, căci despre el este vorba, a fost văzut în Suceava la ceas de mare sărbătoare, adică în ziua în care s-au împlinit 99 de ani de la Unirea Bucovinei cu Ţara. Domnul Neamţu nu a fost zărit rătăcind pe străzile Sucevei şi întrebînd lumea dacă-l recunoaşte, ci a fost văzut la şedinţa festivă organizată la Palatul Administrativ pentru a marca evenimentul. A fost văzut în sală şi nu zgremţînînd uşa şi implorînd să fie lăsat şi el înăuntru ca să caşte gura. Deci, o fi avut invitaţie omul. Fanaticul susţinător al lui Traian Băsescu nu a fost poftit să ia cuvîntul, iar după-amiază şi-a făcut apariţia şi la Teatrul „Matei Vişniec”, acolo unde a fost lansată o carte despre Iancu Flondor. Nu, nu scrisă de Mihail Neamţu în întregime, ci doar prefaţa. Fostul preşedinte al partidului am-uitat-cum-se-chema a mai fost văzut undeva, după cum veţi putea observa într-una din fotografiile publicate mai jos. O fotografie în care, surprinzător, apare şi prefecta PSD, Mirela Adomnicăi. O să vă explicăm de ce este surprinzătoare prezenţa acesteia.

Fotografia în care apar Gheorghe Flutur şi Mihail Neamţu a fost realizată după momentul festiv dedicat Unirii Bucovinei cu Ţara, în biroul preşedintelui PNL al Consiliului Judeţean. Am refuzat să ne interesăm cine l-a invitat la Suceava pe Mihail Neamţu, pentru a nu a avea neplăcuta surpriză să aflăm că ar fi făcut-o Gheorghe Flutur.

În ceea ce o priveşte pe Mirela Adomnicăi, prefecta PSD a judeţului, se ştie că relaţia dintre aceasta şi preşedintele PNL al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, nu este caldă, ci strict instituţională.

Că relaţia e mai mult rece s-a putut observa şi marţi, 28 noiembrie, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Bucovinei cu Ţara, cînd cei doi nu şi-au vorbit.

De aceea am rămas surprinşi cînd, în premieră absolută, am reuşit să dăm peste doamna Adomnicăi în biroul domnului Flutur. Şi dacă tot am surprins-o, am zis să vă spunem şi dumneavoastră, dar v-o spunem în şoaptă, pentru ca nu cumva conducerea PSD să audă şi să o certe pe doamna prefect.

Azvîrlit într-un con de umbră, Mihail Neamţu a venit să se bage în seamă cu autorităţile sucevene: „Neamţu mă cheamă, ca pe domnul preşedinte. Dacă vreţi, puteţi să-mi spuneţi şi Sasu”.