Un singur drum, o singură voinţă

„Cronica de Fălticeni” a aflat de la primarul PSD de Fălticeni, Cătălin Coman, că în curînd vor începe lucrările de modernizare a drumului spre Pocoleni, ca urmare a unei înţelegeri între municipalitate şi administraţia judeţeană. Surpriză, pentru că se ştie că pesediştii nu scapă prea multe ocazii de a-l critica pe preşedintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, pe motiv că nu ai cu cine te înţelege. Primarul fălticenean a declarat: „Mă bucură faptul că am putut realiza un parteneriat între CJ Suceava şi Primăria Fălticeni. Am avut o discuţie cu domnul preşedinte Flutur şi am spus că împreună putem realiza un drum care trebuia făcut de mult timp, este un drum important care leagă comunitatea din Fălticeni cu cea din Horodniceni. (…) În discuţiile purtate mi-am asumat ceea ce ţine de Fălticeni, iar domnul Flutur mi-a spus că de porţiunea de drum judeţean se va ocupa CJ Suceava. Practic avem un model de colaborare între cele două instituţii”. La ce cuvinte frumoase a avut domnul Coman la adresa domnului Flutur, ne aşteptăm ca după asfaltarea drumului spre Pocoleni să urmeze repararea drumului spre Ploconeli.

Ploconul pămîntului în 80 de zile