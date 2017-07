Un mic şi o bere în mijlocul naturii

Primăria Suceava aşteaptă de la Administraţia Domeniilor Statului ori de la Staţiunea de Cercetări Agricole pămînt, pentru a-l da mai departe oamenilor care de ani de zile aşteaptă să fie puşi în posesie şi care au hotărîri judecătoreşti în acest sens. Primarul Ion Lungu spune că urmaşii proprietarilor de terenuri sînt atît de disperaţi încît vin şi-i spun: „Domnule primar, daţi-mi măcar jumătate din cît am de primit în natură şi restul dau scris la notar că nu mai am nevoie. Numai daţi-mi ceva în natură că nu mai am nici o speranţă să primesc despăgubiri”. Agasate de insistenţele oamenilor, pînă la urmă, autorităţile le vor da ceva în natură. Le vor da cîte un mic şi o bere într-o poieniţă, chiar în mijlocul naturii adică.

ParCella Delavrancea