Ti amo, Bergamo, ti amo! (Ti amo = Ti iubesc)

Cu gîndul la un viitor parteneriat (civil) Suceava – Bergamo, Gheorghe Flutur va merge în peţit la un tîrg de nunţi, care va fi organizat la sfîrşitul acestei luni în localitatea italiană. Fostul preşedinte PSD al Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Nechifor, l-a prins pe preşedintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, cu cu mîţa-n sacul pe care acesta vrea să-l umple cu voturi la alegerile din 11 decembrie: „92.500 lei pentru o acţiune de campanie PNL în diaspora?! Asta este suma pe care doar cei 20 de consilieri judeţeni PNL au aprobat-o, la iniţiativa preşedintelui Gheorghe Flutur, pentru a participa la un tîrg de mostre, specializat pe mobilier, electrocasnice, energie regenerabilă, accesorii de casă, la Bergamo – Italia, în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie. Culmea, cînd tot la Bergamo are loc un tîrg specializat pe turism: Agri Travel & Slow Tourism la finalul lunii februarie 2017. Asta nu ar fi cea mai mare problemă, totuşi, însă în documentul ataşat la proiectul de hotărîre apare un lucru interesant, pe care îl puteţi vedea şi în fotografii (fotografiile care însoţesc textul postat de domnul Nechifor pe pagina sa de Facebook – n.r.): « Graţie domnului Robert Răducescu, preşedintele Asociaţiei social culturale şi sportive România – Lombardia am putut cunoaşte potenţialul cultural, ambiental (sic) şi economic din teritoriul dumneavoastră şi am putut aprecia tradiţiile, arta meşteşugărească şi producţiile enogastronomice din Bucovina ». Dar, domnul Răducescu nu este un diasporean oarecare, care a descoperit de curînd opinca bătută la podea, păstrăvul în cobză şi ouăle încondeiate, ci prim – vicepreşedinte al PNL Diaspora.

Rugat să comenteze afirmaţiile lui Cătălin Nechifor din timpul şedinţei Consiliului Judeţean de miercuri, 28 septembrie, cum că Suceava nu are ce căuta la sfîrşitul lunii octombrie la Bergamo şi că este vorba despre o acţiune electorală a PNL, Gheorghe Flutur a spus „Bună ziua, bat pari”. Ba nu, a zis aşa: „Românii de acolo au fost cei care ne-au adresat invitaţia să fim prezenţi la Bergamo, asta şi în urma acţiunilor pe care le-am organizat în Luna Diasporei”. În afară de românul penelist Robert Răducescu, care sînt ceilalţi români care au invitat CJ Suceava la Bergamo? Invitaţiile s-au făcut telefonic? Dacă da, s-a sunat prin centrala instituţiei sau au fost date telefoane pe mobil? Şi pe mobilul cui? S-au făcut invitaţii în scris? Dacă da, care sînt numerele de înregistrare ale solicitărilor? Cîte invitaţii trebuie să primească administraţia judeţeană pentru a participa la o acţiune desfăşurată în ţară sau în străinătate? Una, zece, 100? Care sînt criteriile care stau la baza unui răspuns pozitiv? Dacă Suceava ar fi invitată să participe la un tîrg de sculpturi făcute în bob de orez în China sau la unul de pulovere pe gît în Suedia ar merge? Cîte localităţi din Maramureş, Banat, Oltenia şi Dobrogea au primit invitaţia de a participa la tîrgul din Bergamo, pentru că şi de acolo au plecat români la muncă în străinătate şi fiindcă şi-n aceste regiuni există tradiţii, artă meşteşugărească şi mîncare eco. Luna Diasporei este invenţia preşedintelui PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, iar programul care s-a desfăşurat pe parcursul lunii august a acestui an a avut o puternică latură electorală. Prin deplasarea în Italia, domnul Flutur vrea să dea rotunjime programului său, pe care astfel îl şi extinde pînă în pragul alegerilor parlamentare. A mai spus Gheorghe Flutur, cel care va conduce delegaţia judeţului, că în această săptămînă o echipă din Italia va veni la Suceava pentru a pune la punct detaliile referitoare la participarea judeţului la tîrgul de la Bergamo, însă tot nu a explicat ce caută cu Suceava cu meşteri populari şi cu dansatori şi cîntăcioşi de la Ansamblul „Ciprian Porumbescu” la un tîrg de căzi de baie, de chiuvete, de maşini de tuns iarba, de dulăpioare de bucătărie, de polonice şi de nunţi. Că doar n-or fi rămas cei de la ansamblu fără nunţi, iar domnul Flutur s-a gîndit să le caute contracte în Italia. Ori poate că domnul preşedinte doreşte ca Suceava să încheie un parteneriat (civil) cu Bergamo şi merge în peţit. Dar să ne spună, ca să ne dăm costumele la curăţat şi să strîngem nişte bani ca să avem ce pune pe masă la fericitul eveniment.



P.S. Orice s-ar spune, Gheorghe Flutur este unul dintre cei mai tari oameni politici din ţară. Dovadă stau campaniile electorale la nivel naţional în care a fost implicat de-a lungul timpului, ba din partea PNL, ba din partea PDL, campanii care s-au soldat mai de fiecare dată cu rezultate bune sau chiar foarte bune. Da, e adevărat că Vasile Blaga i-a propus lui Gheorghe Flutur să preia funcţia de co-preşedinte PNL la nivel central. Da, e adevărat că mai mulţi foşti pedelişti din ţară l-au rugat pe domnul Flutur să se aşeze pe scaunul domnului Blaga.

Numai că, din informaţiile noastre, domnul Flutur a declinat oferta pe motiv că nu e normal ca, în anul electoral 2016, o formaţiune politică de mărimea PNL să aibă o conducere bicefală şi să lase în continuare impresia că fuziunea între vechiul PNL şi fostul PDL încă nu s-a finalizat.

Liderul consilierilor judeţeni PSD, Cătălin Nechifor, cel care l-a acuzat pe Gheorghe Flutur că merge în scop electoral la tîrgul de la Bergamo, este curios să afle de la consiliera judeţeană a PNL Sorina Barbu de ce a votat în favoarea proiectului privind deplasarea în Italia: „Cătăline, ţine-te bine că o să cazi şi tu pe spate cînd o să auzi ce promisiune ne-a făcut domnul preşedinte. În prima duminică de după ce se întoarce din Italia ne duce şi pe noi la tîrg, aici, aproape, la Vereşti. Şi ne-a spus că dacă o să fim cuminţi cît lipseşte el ne lasă să ne cumpărăm cîte doi mici. Muştarul îl dă el, dacă-ţi vine să crezi”.