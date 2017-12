Preşedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, prezentîndu-l onoratei asistenţe pe senatorul Ilie Niţă, proaspăt pus sub control judiciar de către procurorii DNA: „Aşa ceva nu este posibil, dragi colegi! Amestecul Justiţiei în politic nu mai poate fi permis! Cum să-l pui pe Ilie sub control judiciar, dacă el este deja sub controlul meu?!”.

