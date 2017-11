Ştirile PNL de la ora 5

Dacă pînă acum PNL Suceava tîra presa la toate evenimentele de partid, fie ele chiar şi neînsemnate, la şedinţa în care Gheorghe Flutur a fost uns candidat la şefia Ligii Aleşilor PNL pe ţară, liberalii s-au ferit de presă. Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PNL, primarul Ion Lungu, pe pagina sa de Facebook, sîmbătă, 11 noiembrie 2017, la ora 12 şi 16 minute: „Sînt prezent la Liga Aleşilor Locali Liberali ce are acum loc la Conacul Domnesc, în cadrul căreia am prezentat problemele cu care se confruntă Municipiul #Suceava, precum şi previziunile negative ce vor afecta bugetul de investiţii al administraţiilor locale odată cu aplicarea noilor modificări fiscale. Tot astăzi vom vota şi susţinerea preşedintelui Gheorghe Flutur la preşedinţia Ligii Aleşilor Locali din cadrul PNL la nivel naţional”. Textul era însoţit de trei fotografii din sala în care se aflau aproximativ 100 de oameni. Într-una din acestea apare prezidiul din care făceau parte, de la stînga la dreapta, vicepreşedintele PNL al CJ Viorel Seredenciuc, primarul Ion Lungu, preşedintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, deputatul PNL Ioan Balan şi primarul PNL al oraşului Liteni, Tomiţă Onisii. Prim-vicepreşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, pe pagina sa de Facebook, sîmbătă, 11 noiembrie 2017, la ora 13:00: „Am fost prezent astăzi alături de colegii liberali din #Suceava la Liga Aleşilor Locali în cadrul căreia s-au discutat problemele cu care se confruntă administraţiile locale. Totodată, astăzi s-a votat susţinerea candidaturii domnului Gheorghe Flutur la preşedinţia Ligii Aleşilor Locali Liberali la nivel naţional în cadrul alegerilor ce vor avea loc pe 25 noiembrie 2017 la Cluj-Napoca”. Şi acest text era însoţit de trei fotografii făcute în sala în care se aflau aproximativ 100 de oameni.

De obicei, şedinţele importante ale PNL sînt anunţate cu surle şi cu trîmbiţe, iar presa are loc în faţă, pentru ca lumea să nu uite că acest partid există şi se mişcă. Liga Aleşilor Locali din cadrul PNL Suceava a avut loc într-un anonimat asemănător cu cel în care se desfăşoară meciurile de fotbal dintre clasa a V-a B şi a V-a C de la Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Calafindeşti, să zicem. Presei i s-a spus cu o zecime de gură că va avea loc acest eveniment, la care preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, preşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Flutur, urma să primească votul colegilor, necesar pentru candidatura sa la conducerea Ligii Aleşilor Locali la nivel naţional. Şi nu doar că presei i s-a spus şoptit despre acest eveniment politic, dar nici un jurnalist nu a fost invitat pentru a anunţa poporul cu televizorul, cu radioul, cu ziarul sau cu site-ul că liberalii sînt nemulţumiţi de măsurile luate de Guvernul Dragnea şi că domnul Flutur a fost uns candidat la funcţia de şef al aleşilor liberali din întreaga ţară. Nici măcar Bucovina PNL, pardon, Bucovina TV, televiziunea de casă a PNL, nu a fost poftită ca să ia cîteva cadre măcar. De aceea ştirile s-au făcut după postările domnilor Lungu şi Balan. Ce să se fi întîmplat? O fi existat informaţii că vor fi discuţii aprinse provocate de primarii nemulţumiţi de relaţia cu Consiliul Judeţean, iar presa nu trebuia să vadă aşa ceva? S-o fi aflat că mai mulţi primari refuză să vină la întîlnire din cauză că-s supăraţi fiindcă nu primesc mai mult sprijin din partea lui Gheorghe Flutur, iar presa nu trebuia să vadă sala goală? De lipsit au lipsit cîţiva primari, iar de certat nu s-a certat nimeni în văzul lumii. Ei, dar poate că batem cîmpii, iar PNL-ul o fi intrat pur şi simplu într-o nouă epocă, una a smereniei. Sau poate că nu mai are nevoie de presă fiindcă vrea să-şi facă televiziune, radio, ziar şi site, că Facebook, după cum se vede, are.

Fotografie de la şedinţa Ligii Aleşilor Locali ai PNL Suceava din 11 noiembrie, în care se poate observa cît se poate de clar că liberalii au spate.