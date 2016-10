Se dă un pahar pe jumătate plin, în consecinţă sîntem nevoiţi să vedem şi partea plină şi partea goală. Să începem cu partea plină, pentru că o să epuizăm repede. E bine că trăim vremuri în care nu mai stăm la cozi interminabile pentru pîine şi ulei, e bine că nu ne mai trezim noaptea să ne aşezăm la rînd pentru butelii şi e bine că nu mai facem liste de aşteptare pentru vize în faţa ambasadelor occidentale. E minunat că avem acces la toate aceste lucruri mărunte şi normale, şi că nu ne mai umilim pentru a le obţine. Asta, însă, nu înseamnă că a dispărut şi obiceiul de a sta la coadă, de a da din coate pentru un anume beneficiu, de a recurge la tot felul de tertipuri pentru a fi unul dintre cei aleşi. S-a schimbat doar produsul pentru care luptăm. Pe undeva, chiar aş putea spune că am trăit s-o văd şi pe asta: ne îmbulzim să prindem şi noi nişte energie verde. Sună bine, e în spiritul hipster, miroase a civilizaţie, dar nu prea e. Nu e normal să fii beneficiarul unui program de finanţare aplicat de Ministerul Mediului detaşîndu-te de contraconcurenţi prin instrumentele unei societăţi înapoiate. Metoda de obţinere a respectivului beneficiu trebuie să fie pe măsura principiului aplicat. Consumul de energie verde, pe care Ministerul vrea să-l încurajeze, este, în general, dezideratul unor persoane cu un nivel de educaţie ridicat, care nu agreează stilul smuls şi înghesuit. Acestea vor fi mereu descurajate de situaţii precum cele petrecute luni dimineaţă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava. Ce-i drept, astfel, Agenţia mai scapă de cîţiva clienţi, şi-aşa prea mulţi. Înţelegem aplicarea principiului primul venit, primul servit, dar nu pe bază de liste de aşteptare făcute în week-end de un cetăţean mai întreprinzător sau sub îndrumarea agentului de pază. N-am înţeles de ce nu s-a mers pe înscrierile on-line sau mai bine, şi on-line, şi la ghişeu, că tot ne lăudăm cu superinternet. E drept că dacă se mută totul în mediul electronic, nişte funcţionari s-ar putea să aibă cam puţin de lucru. Dar eficientizarea are avantaje şi dezavantaje. Partea plină şi partea goală a paharului.

Comentariu semnat de Alina Mihăescu şi difuzat de Radio Top Suceava – 104 FM.