Socoteala de la partid nu se potriveşte cu cea din tîrg

Vorbind despre suspendarea lui Gheorghe Flutur din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, PSD nu a făcut decît un exerciţiu de imagine, fiindcă, legal, nu-l poate lăsa fără funcţie pe liderul PNL. Presat de PSD, preşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a renunţat la deplasarea la Bergamo. Este vorba despre tîrgul de bunuri de larg consum, la care domnul Flutur ar fi vrut să participe în fruntea unei delegaţii formate din peste 40 de persoane, multe dintre acestea angajate la Ansamblul „Ciprian Porumbescu”. Domnul Flutur a făcut pasul înapoi de teamă să nu enerveze electoratul, dar şi pentru a nu da în alte alea, după ce PSD a arătat că invitaţia de a participa la tîrg aparţine prim-vicepreşedintelui PNL Diaspora şi a strigat în gura mare că este vorba despre campanie electorală pe faţă şi pe banii Consiliului Judeţean Suceava. Vreo 20.000 de euro. Încurajat de faptul că Gheorghe Flutur a renunţat la deplasarea în Italia, PSD a mers la un nivel superior. Printr-un comunicat de presă semnat de purtătorul de cuvînt al PSD Suceava, Alexandru Rădulescu, partidul a anunţat că se gîndeşte să-l suspende pe liderul PNL, Gheorghe Flutur, din funcţia de preşedinte al CJ pentru afacerea Bergamo, dar şi pentru că ignoră deciziile CJ luate pe vremea PSD-ului: „Grupul de consilieri judeţeni ai PSD Suceava analizează oportunitatea de iniţiere a procedurii de suspendare a preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale. Acest demers are ca fundament atitudinea preşedintelui Gheorghe Fluture care ignoră în mod repetat faptul că are obligaţia de a pune în aplicare hotărîrile Consiliului Judeţean, aşa cum prevede legea mai sus menţionată”.

„În prezent asistăm la o situaţie complet atipică în care preşedintele Gheorghe Flutur se gîndeşte să reanalizeze punerea în aplicare a unei hotărîri adoptate de majoritatea consilierilor PNL-PDL din Consiliul Judeţean. Este vorba de proiectul de hotărîre care se referă la participarea unei delegaţii extrem de numeroase a Consiliului Judeţean, în luna octombrie, la aşa-zisul Tîrg de turism de la Bergamo (de fapt participarea la o acţiune electorală mascată, la invitaţia vicepreşedintelui PNL Diaspora, Robert Răducescu). Consilierii PSD s-au opus acestei deplasări, explicînd prin liderul lor, dl. Cătălin Nechifor, că nu este firesc a se cheltui din banii publici o sumă importantă (92.500 lei) pentru participarea la un tîrg de bunuri de larg consum, în defavoarea participării, în februarie, la un alt tîrg, tot la Bergamo, cu specific turistic, în care se va putea promova, cu adevărat, potenţialul turistic al judeţului”. Bun! Şi-acum să revenim la grupul de consilieri judeţeni ai PSD Suceava, care „analizează oportunitatea de iniţiere a procedurii de suspendare a preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale”. Consultînd Legea 215, Legea administraţiei publice locale, am dat peste articolul 113, care spune aşa: „Eliberarea din funcţie a preşedintelui consiliului judeţean se face prin votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora, dacă a emis, în decurs de 3 luni, cel puţin 3 dispoziţii care au fost anulate irevocabil de instanţa de judecată întrucît au contravenit intereselor generale ale statului ori ale judeţului sau au încălcat Constituţia şi legile ţării”. Deci, nu se poate ca PSD Suceava să-l lase pe liderul PNL, Gheorghe Flutur, fără funcţia de preşedinte al CJ Suceava. Pe de altă parte, am găsit o ştire Agerpres de la finele anului trecut, referitoare la suspendarea din funcţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Arad: „La Instituţia Prefectului – Judeţul Arad a fost înregistrată astăzi comunicarea Tribunalului Timiş privind instituirea măsurii arestului preventiv faţă de Nicolae Petru Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Drept urmare, în baza prevederilor art. 71 alin. (1) şi art. 108 alin. (2) din Legea 215/2001, prefectul Judeţului Arad a emis un Ordin privind constatarea suspendării mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, al domnului Nicolae Petru Ioţcu. Conform prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea 215/2001, suspendarea din funcţie durează pînă la încetarea stării de arest preventiv”. Deci, nu se poate ca PSD Suceava să-l suspende pe liderul PNL, Gheorghe Flutur, din funcţia de preşedinte al CJ Suceava. Şi-atunci ce-a vrut PSD-ul cu comunicatul respectiv? Păi, a vrut să sublinieze că e tare fiindcă a reuşit să-l întoarcă pe Gheorghe Flutur din drumul său către un eveniment electoral în diaspora şi a mai vrut să demonstreze că acesta este un fel de dictator, cam cum era Traian Băsescu în 2012, atunci cînd a fost suspendat din funcţia de preşedinte al României, iar 7,4 milioane de români au votat în favoarea demiterii sale, însă fără folos. Că doar sîntem în plină campanie electorală, chiar dacă aceasta nu a început oficial. În concluzie, PSD nu are nici o şansă să-l suspende pe Gheorghe Flutur şi nu a dorit decît să facă un exerciţiu de imagine cu gîndul la alegerile din 11 decembrie.