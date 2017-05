Senator fiind în paznici mă-mbrînceam

Senatorul ALDE de Suceava a primit un avertisment din partea Poliţiei Transporturi Aeriene din cauză că a făcut-o pe-a pieptosul la Aeroportul „Ştefan cel Mare” de la Salcea. A venit şi vremea lui Ilie Niţă, senator ALDE de Suceava. Ne-am luat cu PSD-ul, cu PNL-ul, cu FCSB-ul, cu Foresta şi cu alte alea şi n-am avut vreme să citim bileţelul care a căzut din ciocul unei vrăbiuţe, care a poposit pe geamul redacţiei la începutul acestui an. Ei, dar acum, că a mai dat soarele şi am început să ne gîndim la ce destinaţie de vacanţă cu decolare de pe aeroportul de la Salcea să alegem, ne-am adus aminte de săraca vrăbiuţă care a căutat adăpost la noi în luna ianuarie a acestui an. Şi, evident, ne-am adus aminte de bileţelul pe care aceasta ni l-a adus. În bileţel scria că la Aeroportul „Ştefan cel Mare”, aflat în subordinea Consiliului Judeţean, a avut loc un incident, al cărui actor principal a fost Ilie Niţă. Conform vrăbiuţei, domnul Niţă îşi aştepta fata la aeroport, care venea cu avionul de Bucureşti. Bucuroasă că-şi reîntîlneşte tatăl, domnişoara a uitat de bagaj şi a trecut de poarta prin care se permite accesul către pistă. Cînd şi-a dat seama, fata domnului Niţă s-a întors, dar nu a fost lăsată să treacă, pentru că s-ar fi încălcat protocolul privind siguranţa. În acel moment, domnul Niţă l-a îmbrîncit pe omul de la pază, care-i spunea că nu are voie să intre, a mers după bagaj, l-a luat şi dus a fost împreună cu fiica sa. Normal ar fi fost ca domnişoara să aştepte să plece toţi pasagerii, iar după aceea, în baza unor verificări, ar fi intrat în posesia bagajului. Dar, fiică de senator fiind, altfel s-a rezolvat problema. Asta scria pe bileţelul adus de vrăbiuţa care, de obicei, îşi petrece timpul pe pervazul geamurilor de la Poliţii, adică Poliţia Locală, Poliţia Judeţeană, Poliţia Municipală, dar şi Poliţia Transporturi Aeriene.