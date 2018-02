Sculaţi, voi, răsfăţaţi ai sorţii!

Senatorul Virginel Iordache le-a bătut obrazul universitarilor suceveni plini de bani şi de talente, fiindcă au dormit în loc să iasă public şi să-l sprijine pe rectorul Valentin Popa, greu încercat după ce a fost nominalizat şi apoi numit ministru al Educaţiei. Bun regăsit şi vă invităm la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Nu pentru a participa la cursuri şi la seminarii, ci pentru a vedea cine şi ce mai predă pe la universitatea suceveană. În primul semestru al acestui an, deputatul PSD de Suceava Cătălin Nechifor, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a ţinut seminariile avînd ca temă „Sistemele administrative comparate” şi „Organizarea resurselor umane în administraţia publică locală”. Deputatul ALDE de Suceava, Ştefan Alexandru Băişanu, om cu state vechi la USV, a avut şi încă mai are cursuri la Facultatea de Istorie şi Geografie. Conferenţiarul universitar doctor Alexandru Băişanu le vorbeşte studenţilor despre filozofia politică şi politici sociale. Poate nu o să vă vină să credeţi, dar şi deputata PSD de Suceava Maricela Cobuz are ore la USV, doamna doctor predînd la Departamentul de Sănătate. Maricela Cobuz şi Cătălin Nechifor sînt la plata cu ora. Ce au în comun cei trei, în afară de faptul că sînt toţi parlamentari ai coaliţiei aflate la putere şi că predau la aceeaşi universitate? Toţi trei au tăcut mîlc în zilele în care rectorul Valentin Popa a fost tocat mărunt-mărunţel pentru că face dezacorduri şi fiindcă nu are calităţile necesare pentru a conduce ditamai Ministerul Educaţiei. Totodată, nici unul dintre ei nu a ieşit public pentru a-l critica pe bădăranul Codrin Ştefănescu, care a zis că Valentin Popa nu e bun de ministru fiindcă vine de la Suceava. Şi nici doamna Cobuz, nici domnul Nechifor, nici domnul Băişanu nu l-au felicitat public pe domnul Popa pentru noua sa funcţie. Dar ce-au făcut universitarii noştri dragi, universitarii care se ocupă numai de USV, nu şi de politică, în ceea ce-l priveşte pe fostul lor şef?