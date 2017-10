Scrisoarea deschisă şi tipărită

Trebuie să-i dăm Cătălinului ce-i al Cătălinului: are simţul umorului. Ne-a foarte plăcut că, după ce l-am făcut Jupân de Salon în penultimul număr al gazetei noastre, deputatul PSD de Suceava Cătălin Nechifor a spus că citind articolul a înţeles că, mai degrabă, locul său era la rubrica Jupân de Pardon. Ei, nici chiar aşa, domnule deputat. Bine, acum, fără să intervenim pe text şi fără să comentăm în vreun fel, vă invităm să citiţi postarea „Jupânului de Salon de Pardon” de după articolul nostru.

Dragă Jupânule,

Despre « împăunare » sau despre lucrurile bune care ies atunci cînd se « împreunează » idei. În primul rînd, îţi mulţumesc pentru amabilitatea de a mă fi nominalizat drept jupân de salon, cu toate că, citind articolul, cred că secţiunea firească e jupân de salon de pardon. Cîteva consideraţii pe care bănuiesc că le-aţi mai auzit de la mine, aşadar despre alte « împăunări ». 1. Computerul tomograf (unul dintre cele două sosite la Spitalul Judeţean în mandatul în care eu eram preşedinte de consiliu judeţean) l-am discutat într-o seară de vară, tocmai la Orăştie, cu miniştrii Sănătăţii şi Cercetării, Suceava obţinînd atunci un proiect medical de cercetare, fiind printre foarte puţinele spitale judeţene acceptate alături de unităţi medicale de excelenţă din Capitală. 2. Despre UPU, hai să fim serioşi: ce ideea genială trebuia să îţi treacă prin tărtăcuţă?! Era suficient să vezi cum arată vechea structură şi îngrămădeala subumană de la triaj şi aşa-zisa sală de aşteptare. Am luat decizia să vedem modelul funcţional de la Tîrgu Mureş și apoi … discuţii cu Raed Arafat, şi în decurs de aproximativ un an noua Unitate de Primiri Urgenţe a fost deschisă publicului larg, în aprilie anul trecut. 3. Salariile pentru personalul medical le-am asigurat la nivelul cel mai ridicat cu putinţă, cu sprijinul consilierilor judeţeni (cărora le mulţumesc), în timp ce angajarea de noi medici, cadre medicale medii şi alte categorii de personal a fost meritul Guvernului, care, în perioada 2012 – 2013, a anulat decizia Guvernului Boc, care blocase angajările în tot sistemul public. În rest, despre elicoptere, tuneluri şi cîte altele am purtat foarte multe discuţii.

P.S. A fost şi un subiect pe care nu l-am agreat iniţial. Între multele secţii modernizate în perioada 2012 – 2016 s-a propus şi modernizarea Secţiei de Anatomie Patologică. Iniţial am zis că ar fi bine să terminăm şi scările de acces şi alte zone publice, dar analizînd mai bine şi primind şi argumente suplimentare, am căzut de acord că şi trecerea în nefiinţă e parte din viaţa celor care rămîn şi că e uman să asiguri condiţii decente şi pentru acest lucru, ceea ce s-a şi întîmplat.

Cătălin – Ioan Nechifor, jupân de cum doriţi dumneavoastră