Săriţi că ALDE!

Într-un judeţ cu peste 700.000 de locuitori, ALDE Suceava, cu numai 18.531 de voturi, a făcut rost de un mandat de senator şi de unul de deputat, după care a pîrjolit totul în cale pentru a ajunge şi la funcţia de subprefect. Florin Sinescu a fost cel mai vehiculat nume pentru funcţia de subprefect al Sucevei. PSD a vrut să-l recompenseze pe ex-prefect pentru că a fost trup şi suflet alături de partid în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Totodată, spune-se că Florin Sinescu a fost dorit de proaspătul prefect Mirela Adomnicăi, pentru experienţa acumulată de acesta în mulţii ani de lucrat în prefectură. Însă, probabil că pesediştii au avut o oarecare reţinere, fiindcă domnul Sinescu are un dosar la DNA, dosar din cauza căruia acesta şi-a pierdut funcţia de prefect. Instanţa încă nu s-a apucat să judece acuzaţiile formulate de procurorii anticorupţie, iar situaţia în care se află Florin Sinescu le-ar fi dat scuipat la furcă fanilor statului de drept, or PSD a preferat să nu rişte declanş

area unui asemenea scandal. Pesemne că asta ar fi explicaţia pentru nenumirea domnului Sinescu. Dar, ce să vezi? În timp ce PSD se frămînta dacă să-l pună sau nu pe Florin Sinescu subprefect ori să găsească pe altcineva pentru această funcţie, dintr-o dată şi-a făcut apariţia în zare ALDE, care venea, venea, venea, totul în picioare călca. Şi otrăvea grînele şi incendia fîntînile pentru a-şi atinge scopul, acela de a pune mîna pe scaunul de subprefect, pe care, după ce l-a luat, i l-a oferit Silviei Boliacu să se aşeze pe el. Cu numai cîteva zile înainte de numire, preşedintele ALDE, deputatul Ştefan Alexandru Băişanu, umbla prin oraş, iar dacă era întrebat dacă are de gînd să o susţină pe doamna Boliacu pentru funcţia de subprefect spunea că nu, fiindcă doamna nu doreşte să plece de la Consiliul Judeţean. Poate domnul Boliacu? Nu, pentru că nu este funcţionar public. Poate altcineva de la ALDE? Nu.

Ca număr de locuitori, judeţul Suceava este pe locul IV în ţară, avînd o populaţie de peste 700.000 de persoane. La alegerile parlamentare din decembrie 2016, ALDE a obţinut 9.216 voturi la Camera Deputaţilor şi 9.315 la Senat, trecînd puţin peste pragul de 5 procente. Cu un total mai mic de 19.000 de voturi, ALDE Suceava a cîştigat un post de senator, pentru Ilie Niţă, şi unul de deputat, pentru preşedintele partidului, Ştefan Alexandru Băişanu. Cu cele 18.531 voturi, ALDE a mai vrut şi funcţia de subprefect, pe care a primit-o şi i-a făcut-o cadou Silviei Boliacu, soţia lui Constantin Boliacu, directorul economic al Spitalului Judeţean Suceava şi candidatul ALDE la Primăria Rădăuţi la alegerile din vara anului trecut.

Oana Şlemco l-a sunat pe preşedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, cu următorul set de întrebări: 1. Au fost negocieri cu PSD Suceava pentru ca ALDE să primească funcţia de subprefect? 2. Au fost negociate şi conducerile instituţiilor publice? 3. Ce o recomandă pe Silvia Boliacu pentru funcţia de subprefect? 4. Doamna Boliacu este sau a fost membru ALDE? 4. Iniţial a fost vorba ca soţul doamnei Boliacu să deţină funcţia de subprefect?

Într-un tîrziu, domnul Băişanu a răspuns la telefon pentru a spune doar atît: „Nu. Eu nu sînt în ţară. Nu are sens să discutăm lucrurile astea pentru că nu au fost negocieri. Nu vreau să comentez lucrurile astea”.

Dar, de ce să comenteze, că doar e vorba despre o funcţie de conducere la un SRL, şi nu de o funcţie publică, nu? În ceea ce priveşte negocierile cu PSD Suceava, poate că acestea nu au existat, iar Alexandru Băişanu a vorbit cu Călin Popescu Tăriceanu, care a vorbit cu Liviu Dragnea, care a vorbit cu Sorin Grindeanu. Şi cum să nu-i facă domnul Tăriceanu pe plac domnului Băişanu, dacă acesta este zilnic pe ecranele televiziunilor centrale pentru a transmite clar şi răspicat mesajele domnului preşedinte ALDE, Călin Popescu Tăriceanu? Cît despre PSD Suceava, ce să spunem? Relaţia dintre preşedintele Ioan Stan şi Liviu Dragnea nu este atît de solidă ca aceea dintre preşedintele Alexandru Băişanu şi Călin Popescu Tăriceanu. Oricum, PSD Suceava stă mai bine acum decît în mandatul trecut. Dacă sub conducerea lui Cătălin Nechifor, PSD-ul a pierdut funcţia de prefect în detrimentul ALDE, care l-a numit pe Constantin Harasim, sub conducerea lui Ioan Stan, PSD-ul a pierdut doar funcţia de subprefect. Sau poate a fost o pierdere controlată. Cine ştie? În fine. Succes în activitate Silviei Boliacu şi să sperăm că nu o să regrete că a părăsit funcţia de responsabil al Compartimentului de Audit din cadrul Consiliului Judeţean pentru a fi subprefect.