Să levigăm bine!

Administraţia Nechifor a făcut recepţia lucrărilor de la groapa ecologică de la Moara, însă fără ca aceasta să aibă o instalaţie de încălzire a levigatului, instalaţie absolut necesară pentru funcţionarea depozitului în zilele geroase de iarnă. Dacă ne-am apucat de-o treabă ne ţinem de ea. Ne ţinem exact cum se ţine Vasile Oşean de scaunul de şef al Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Şi vedem că se ţine bine, dacă nu a fost schimbat din funcţie nici după ce a enervat-o pe Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, care s-a crucit cînd a văzut cum sînt autorizate depozitele temporare de gunoi. Dacă tot nu a păţit nimic, domnul Oşean continuă să reautorizeze depozitele temporare şi ilegale de gunoi, de-ţi vine să te întrebi cine-l ţine pe acesta în funcţie şi de ce, şi în ce ţară trăim.

Deci, dacă ne-am apucat de-o treabă ne ţinem de ea, după cum am spus. Treaba e cu salubrizarea în judeţul Suceava, care a stîrnit dezbateri aprinse, mai ales între fostul preşedinte PSD al Consiliului Judeţean, Cătălin Nechifor, şi actualul şef PNL al administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur. Pentru cei care au fost plecaţi la buncăr să ducă gunoiul şi nu au aflat, o să amintim că administraţia judeţeană trebuia să deschidă de mult cele două gropi ecologice de gunoi de la Moara şi de la Pojorîta, pentru a termina naibii odată cu ilegalităţile şi cu improvizaţiile. Domnul Nechifor i-a dat cîteva la temelie domnului Flutur cu ajutorul unor postări pe pagina sa de Facebook şi al unor comentarii publicate de presa locală, dînd de înţeles că dumnealui nici usturoi nu a mîncat, nici gura nu-i miroase şi nici nu are coji de usturoi de aruncat la buncăr.

În faţa asaltului lui Cătălin Nechifor, Gheorghe Flutur a declarat public că i-a telefonat acestuia cu rugămintea de a îngropa securea războiului, pentru că lupta nu duce la nimic bun, şi de a căuta împreună soluţii.

N-am fost în pădure să vedem dacă securea a fost îngropată, în schimb am dat o raită prin arhivă şi am dezgropat o ştire de acum doi ani, la care vom veni cu nişte completări.

În luna octombrie a anului 2015, adică cu peste doi ani în urmă, preşedintele PSD al Consiliului Judeţean, Cătălin Nechifor, a fost întrebat cînd va deveni funcţională una din cele două gropi ecologice de gunoi, cea de la Moara, iar aceasta a spus că atunci cînd staţia de tratare a levigatului îşi va face treaba la cei mai înalţi parametri şi, astfel, apa care va rezulta de-acolo va fi bună de băut: „Vreau să-i văd cum beau apă de acolo pentru că trebuie să fie apă potabilă”. Domnul Nechifor critica atunci firma care se ocupa de proiect pentru că de un an de zile nu era capabilă să finalizeze lucrările la staţia de tratare a levigatului. În martie 2016, Cătălin Nechifor a semnat lucrările de recepţie a gropii ecologice de gunoi de la Moara.

Cum a rămas cu levigatul? Vă povestim acum. Consultantul a recomandat montarea unei instalaţii de încălzire a levigatului, însă sugestia nu a fost luată în serios de către administraţia judeţeană, care nu i-a impus constructorului să facă aşa ceva. Levigatul ăsta e ca un aluat mai gros pentru plăcinte poale-n brîu, să spunem, iar la temperaturi foarte scăzute, cum se înregistrează deseori iarna în Bucovina noastră dragă, îngheaţă. Iar dacă îngheaţă, logic, nu mai curge şi nu mai poate fi epurat. Fără instalaţia de încălzire a levigatului, groapa de la Moara ar fi fost în pericol să nu poată funcţiona pe ger, iar Cătălin Nechifor nu ar mai fi avut ocazia să ciocnească un pahar de apă cu invitaţii tăi sosiţi să vadă minunea de la Moara şi nu ar mai fi putut să se îmbete cu apă rece. Şi ar fi fost păcat.

De aceea, administraţia Flutur a insistat pe lîngă constructor să monteze o instalaţie de încălzire a levigatului, o investiţie de cîteva zeci de mii de euro. Constructorul a făcut-o, cu toate că nu avea această obligaţie, dat fiind faptul că administraţia Nechifor recepţionase lucrarea. Ceartă plăcută în continuare, domnilor, şi să levigaţi bine!