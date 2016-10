Ronnie James Adio

Cu toate că în ultima perioadă şi-a tot cîntat singur activitatea prin presă, încercînd să convingă partidul să-l pună pe listă pentru un nou mandat, senatorul PSD de Fălticeni, Ovidiu Donţu, va trebui să-şi ia adio de la Parlament . Vineri, 7 octombrie 2016, cam pe la ora 11.00, citeam în „Monitorul de Suceava” că senatorul PSD de Fălticeni, Ovidiu Donţu, are o nouă propunere legislativă, cu care a dat fuga la presă, ca de obicei. Cea de-a „n”-a în ultimele săptămîni, de cînd pesediştii lucrează intens la listele electorale. Din dorinţa de a impresiona conducerea partidului, astfel încît aceasta să exclame: „Senator mai bun ca Ovidiu Donţu nu există în România! Ia hai să-l punem noi pe listă pentru un nou mandat!”, parlamentarul de Fălticeni a mai depus un proiect legislativ: unul prin care să modifice Codul Silvic în aşa fel încît acesta să prevadă că toţi cei care exploatează pădurea să fie obligaţi să planteze puiet pe o suprafaţă cu 10% mai mare decît cea tăiată. 10%, 10%, 10%. De unde cunoaştem noi procentul ăsta? Gata, ne-am adus aminte. 10% sînt şansele pe care domnul Donţu le are să fie pus pe un loc eligibil pe lista pentru alegerile din 11 decembrie. Asta era valabil pînă la ora 11.00. Numai că, după ce am dat un telefon, şansele domnului Donţu au scăzut la 0%. Suceava refuză să-l treacă pe un loc eligibil, iar Bucureştiul va fi de acord cu acest lucru în proporţie de 100%. Hai, 99,99% – ca să nu ne facem de rîs în caz că se întîmplă o minune. Listele cu candidaturile PSD Suceava vor fi semnate de şeful ăl mare, Liviu Dragnea, în această săptămînă.

După cum v-am anunţat, în şedinţa Comitetului Executiv al PSD Suceava care a avut loc pe 9 septembrie 2016 la Dumbrăveni s-au votat candidaturile pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor. La Senat, pe locuri eligibile, au ieşit preşedintele interimar al partidului, deputatul Ioan Stan, şi directorul Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Virginel Iordache. La Camera Deputaţilor s-au clasat, în ordine, fostul preşedinte al CJ şi al partidului, Cătălin Nechifor, directoarea AJOFM, Mirela Adomnicăi, deputatul Eugen Bejinariu, fostul prefect Florin Sinescu şi purtătorul de cuvînt al partidului, Alexandru Rădulescu. Ei, la momentul potrivit v-am povestit cum consiliera judeţeană PSD Oana Pintilei a săpat-o la Bucureşti pe Mirela Adomnicăi, în speranţa că-i va lua locul. Numai că doamna Pintilei a săpat-o degeaba, pentru că va rămîne la fel de nedeputată ca doamna Adomnicăi. Oricum, din informaţiile noastre, tot o doamnă îi va lua locul Mirelei Adomnicăi. Că doar PSD nu se poate prezenta numai cu domni la alegerile parlamentare. Înainte de a trece mai departe, ţinem neapărat să reproducem un scurt pasaj dintr-un material apărut în Jupânu’ cu trei numere în urmă: „Eşecul din alegerile locale l-ar putea trimite pe domnul Nechifor pe locul III, în cel mai bun caz, sau pe un loc neeligibil, în cel mai rău caz. Pentru dumnealui, fireşte. În ceea ce-l priveşte prietenul lui Cătălin Nechifor, Florin Sinescu, şansele ca acesta să rămînă pe locul IV, loc eligibil, sînt zero”. În proporţie de 100% sau, hai, 99,99%, ca să nu ne facem de rîs în caz că se întîmplă o minune, Cătălin Nechifor nu va deschide lista PSD Suceava pentru Camera Deputaţilor, dar va rămîne pe un loc eligibil. În schimb, Florin Sinescu va fi scos din schemă. În proporţie de 100%. La Senat? Aici rămîn cei votaţi de Comitetul Executiv. În proporţie de 99,99%, ca să nu ne facem de rîs în caz că se întîmplă o minune. Haideţi, domnule Dragnea, semnaţi odată listele, ca să ştim şi noi în proporţie de 100% cu cine va ataca PSD Suceava alegerile generale!