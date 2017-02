Rămîne cum am stabilit, doamnă

Oh, ce tare! Am ajuns să ne scrie preşedinta USR Suceava, Teodora Munteanu! Doamna preşedintă ne-a trimis un e-mail, ca urmare a faptului că în numărul 786 al gazetei noastre i-am găsit loc în rubrica Jupân de Pardon, pentru că domnia sa a fost cea care „a depus solicitarea pentru autorizarea mitingului împotriva Ordonanţei graţierii, cu toate că acţiunea a fost prezentată ca fiind una a simplilor cetăţeni nemulţumiţi de atitudinea politicienilor ajunşi la butoane”.

Prezentăm integral mesajul Teodorei Munteanu, fix aşa cum ni l-a trimis dumneaei: „Oh, ce tare, am ajuns in Jupanu’. Doar ca informatiile dv. sunt gresite:

- Suceava nu a trecut de pe facebook in strada pe data de 31 ian. atunci cand a fost emisa Ordonanta 13 ci primul protest a fost pe 22 ian. atunci cand se discuta in spatiul public despre aceasta ordonanta.

- Autorizatia am cerut-o eu doar pentru data de 22 ian. ,in nume personal si nu pentru a confisca politic protestul ci pentru a fi informati jandarmii,politia ,autoritatile.

- Acuma dv. nu stiu la ce data va referiti in articolul dv. ,dar avand in vedere ca publicatia este din perioada 31 ian.-5 feb. va spun ca pentru aceasta perioada nu eu am solicitat autorizatie iar in strada nu au fost 50 de persoane ci:

-01.02.-peste 1500

-02.02.-peste 2500

-03.02.-aprox. 5000

-04.02.-aprox.2500

-05.02.-aprox 2500

sursa Monitorul de Suceava.

Cu simpatie Teodora Munteanu-Jupanul de pardon”.

Stimată doamnă, în primul rînd vă rugăm să nu ne bănuţi că vrem să ne dăm mari şi că de aceea scriem cu diacritice.

În al doilea rînd, dacă aţi fi citit cu atenţie articolul şi dacă aţi fi fost de bună credinţă, v-aţi fi dat seama că facem referire la mişcarea de protest din 22 ianuarie. Numai la acea mişcare. Textul nostru este elocvent: „(…) solicitarea pentru organizarea acţiunii de protest nu a fost depusă la Primăria Suceava de unul dintre simplii apărători ai statului de drept, adică de vreunul dintre cetăţenii neînregimentaţi politic şi care nu mai suportă să fie luaţi de fraieri de către politicienii ajunşi la butoane. Nu. Cererea a fost depusă de preşedinta USR Suceava, Teodora Munteanu. Prezentă la miting, doamna Munteanu a recunoscut acest lucru, dar a ţinut să adauge că de convocare s-au ocupat simplii cetăţeni care au ca pasiuni statul de drept şi reţelele de socializare”.

În al treilea rînd, informaţiile noastre nu sînt greşite, aşa cum susţineţi dumneavoastră, doamnă Munteanu. Ce ar putea fi greşit, în condiţiile în care şi în rîndurile pe care ni le-aţi transmis recunoaşteţi că aţi solicitat autorizaţie pentru mişcarea de protest din 22 ianuarie? A, aţi făcut-o în nume personal? Da, dar tot dumneavoastră personal, stimată doamnă, sînteţi preşedinta USR Suceava. Şi sînteţi preşedintă tot timpul, inclusiv atunci cînd mergeţi la primărie pentru a solicita autorizaţie pentru mitinguri.

În al patrulea rînd, admirăm simţul civic ieşit din comun pe care-l aveţi. Sperăm că veţi da dovadă de acelaşi uriaş simţ civic şi atunci cînd vor fi organizate mitinguri împotriva USR şi veţi informa „jandarmii,politia ,autoritatile”, aşa cum aţi procedat şi în cazul mitingului din 22 ianuarie.

Cu simpatie, Jupânu’