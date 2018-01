Puneţi mîna pe trompetă, nu pe carte!

Ca urmare a înţeleptelor măsuri luate de Lia Olguţa Vasilescu de la Craiova, Emil Ursu de la Suceava are de suferit. Salariul brut al directorului Muzeului Bucovinei a scăzut de la 11.319 lei la 8.496 de lei. Domnul Ursu, care este doctor în ştiinţe, spune că nu neapărat îl nemulţumeşte diminuarea salariului său, cît faptul că „un şef serviciu cu doctorat la muzeu are un salariu brut de 6.514 lei, un muzeograf I A cu doctorat şi vechime maximă are 5.232 de lei, în timp ce un dansator cu studii medii are un salariu brut de 6.911 lei, iar un instrumentist cu studii medii 7.041 de lei”. Auziţi, domn director, aşa vă trebuie şi dumneavoastră, şi colegilor cu doctoratul dacă aţi pus mîna pe carte, în loc să puneţi mîna pe un costum popular şi o trompetă. Datinile, tradiţiile şi obiceiurile, care reprezintă trecutul, prezentul şi viitorul acestui popor, nu se duc mai departe cu doctori în ştiinţe, ci cu dansatori, cu instrumentişti şi cu vocalişti. Şi cum se spune la noi, la Bilca, domnule Ursu: Show must go on!

Pastramă şi must go on