PSD, pe un butoi de praf, pudră şi pulbere

Oana Pintilei a cerut scoaterea Mirelei Adomnicăi de pe lista pentru Camera Deputaţilor şi a încercat să-i vrăjească pe cei de la Bucureşti ca să o pună pe ea în loc. După ce colegii de partid nu i-au acordat suficiente voturi pentru a prinde un loc eligibil pe lista pentru Senat, senatorul PSD de Fălticeni, Ovidiu Donţu, s-a refugiat pe Facebook. Şi nu s-a apucat să posteze fotografii cu pisici sau cu felii de pizza, ci ziceri adînci din colecţia unor mari gînditori ai neamului românesc. Domnul Donţu a postat următorul citat atribuit lui Octavian Paler: „Am învăţat că viaţa îţi poate fi schimbată în cîteva ore de către oameni care nici nu te cunosc”. Senatorul se referă, evident, la membrii Comitetului Executiv, care l-au trimis abia pe locul IV pe lista pentru Senat, în condiţiile în care maxim două locuri vor fi cîştigătoare pentru PSD la alegerile din 11 decembrie. Deci, nişte necunoscuţi din PSD i-au schimbat viaţa în rău lui Ovidiu Donţu, dar i-a fost bine acestuia cînd în 2012 alţi necunoscuţi i-au schimbat viaţa, alegîndu-l în funcţia de senator. Oricum, la PSD Suceava nu este linişte după stabilirea listelor, liste care vor trebui validate de conducerea centrală a partidului. În ziare scrie că directoarea AJOFM, Mirela Adomnicăi, care a primit multe voturi la şedinţa Comitetului Executiv de la Dumbrăveni, nu va mai fi trecută pe lista de la Camera Deputaţilor şi nici fostul prefect Florin Sinescu nu mai este în cărţi. La Organizaţia Municipală Suceava a fost şedinţă şi a ieşit cu scandal. Aşadar, e mare freamăt şi mult zbucium la social-democraţi.



Ovidiu Donţu a ieşit în presă şi a spus că nu recunoaşte noua conducere a Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, pentru că nu au fost făcute nişte acte, după ce domnia sa a demisionat ca urmare a rezultatului slab obţinut de partid la alegerile locale din acest an. Prostii. Actele sînt în regulă, iar noul preşedinte este, cu titlu interimar, Dan Ioan Cuşnir. Cu care Ovidiu Donţu s-a certat ca la uşa cortului. Asta n-a apărut în ziare. În schimb, în presă a fost publicată o declaraţie de-a domnului Donţu, care a spus că domnul Ponta l-a rugat să se ocupe de organizaţia de la Suceava. Ha-ha-ha! Întrebat de unul dintre greii PSD Suceava dacă e adevărat, Victor Ponta a zis că dumnealui nu a mai vorbit cu Ovidiu Donţu din 2015. Faptul că domnul Donţu a scos cîteva rufe puse în debaraua partidului şi a început să le spele în public i-a nemulţumit profund pe pesediştii suceveni, cît despre pesediştii de la Bucureşti nici nu mai spunem. Aşa că situaţia lui Ovidiu Donţu este pecetluită: nu va pupa un loc eligibil pe lista pentru parlamentare. La acest moment se ştie că la Senat vor candida de pe primul loc preşedintele interimar al PSD Suceava, deputatul Ioan Stan, şi directorul Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret”, Virginel Iordache. La Camera Deputaţilor, în schimb, pesediştii suceveni se aşteaptă la modificări. În primul rînd, pe fostul preşedinte al PSD şi al Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Nechifor, nu-l vor prinde alegerile pe prima poziţie, acolo unde l-a pus Comitetul Executiv la care au participat parlamentarii, primarii şi consilierii judeţeni ai partidului. Eşecul din alegerile locale l-ar putea trimite pe domnul Nechifor pe locul III, în cel mai bun caz, sau pe un loc neeligibil, în cel mai rău caz. Pentru dumnealui, fireşte. În ceea ce-l priveşte pe prietenul lui Cătălin Nechifor, Florin Sinescu, şansele ca acesta să rămînă pe locul IV, loc eligibil, sînt zero. Nu stăm acum să explicăm de ce fiindcă, scuzaţi-ne, n-avem chef. Credem că mai interesant pentru dumneavoastră este să aflaţi care va fi şansa ca singura femeie de pe listele PSD, Mirela Adomnicăi, să prindă Parlamentul. Doamna Adomnicăi, care a mai fost deputată, a obţinut 114 voturi din partea colegilor pesedişti, clasîndu-se a II-a, după Cătălin Nechifor. Numai că s-a trezit cineva să conteste candidatura acesteia. Iar acel cineva este tot o doamnă. Mă rog, doamnă, o reprezentantă a sexului frumos şi uneori atît de răutăcios. Este vorba despre humoreanca Oana Pintilei, consilieră judeţeană, care la şedinţa Comitetului Executiv de la Dumbrăveni de-abia dacă a strîns vreo 20 de voturi. Doamna Pintilei s-a dus cu pîra la preşedinta Organizaţiei de Femei a PSD, Viorica Dăncilă, şi a vorbit-o de rău pe Mirela Adomnicăi. Printre altele i-a spus că doamna Adomnicăi e din vechea gaşcă a Femeilor PSD, adică din echipa Rovanei Plumb, cea care după ce partidul a fost preluat de Liviu Dragnea a fost scoasă din schemă. Şi a mai spus doamna Pintilei… Dar mai bine ne oprim aici. Ei, Viorica Dăncilă a dus vorba mai departe la Liviu Dragnea, cerînd înlocuirea doamnei Adomnicăi cu doamna Pintilei, iar acesta ar fi zis: nici Adomnicăi, nici Pintilei. Dar, totuşi, cine, că doar PSD-ul trebuie să pună şi o doamnă sau o domnişoară pe liste. Poate că Mirela Adomnicăi, pentru că aceasta are în spate un vot consistent. Dar în nici un caz reclamagioaica Oana Pintilei, care de-acum încolo va avea viaţă grea în PSD. Mai mult ca sigur. Decizia finală în ceea ce priveşte listele electorale, inclusiv cele de la Suceava, se va lua, probabil, în această săptămînă, la Tulcea, acolo unde pesediştii de la centru şi cei din teritoriu se vor plimba cu barca şi se vor certa pe candidaturi, speriind peştii.

Consiliera judeţeană PSD Oana Pintilei, întrebîndu-l pe un coleg de partid dacă-i place noul ei look: „Am dat o grămadă de bani la cosmetică, dragă, dar uite ce sprîncene cool mi-au ieşit. Ce să fac, dragă, mă pregătesc pentru alegerile generale, pentru că am înţeles că şefii îi aleg pe candidaţi pe sprînceană”.