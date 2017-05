PSD, călare pe situaţie şi pe instituţii

Prefecta PSD a Sucevei, Mirela Adomnicăi, a bătut şaua ca să priceapă pînă şi iapa că pesediştii sînt la butoane şi că fac tot ce vrea muşchii lor. Bine v-am regăsit şi trăiască şi înflorească PSD-ul! Să trăiască pentru a-şi pune oamenii în funcţii şi să înflorească, pentru că, dacă înfloreşte PSD-ul, înfloreşte şi ţara. Şi-acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să-i dăm cuvîntul unei pesediste de frunte, prefecta de Suceava, Mirela Adomnicăi. Doamnă, aveţi microfonul. Doamna ne-a mulţumit şi a început să vorbească: „Am o rugăminte. Sînt structuri la nivelul judeţului care au diverse subordonări regionale, naţionale fără personalitate juridică şi acum am fost în situaţia în care le-am cerut rapoarte vizavi de nivelul de îndeplinire a acţiunilor în primul trimestru al anului şi am primit răspuns că, deoarece nu au personalitate juridică şi nu au subordonare la nivel judeţean, nu trebuie să ne comunice nici o informare cu privire la activitatea lor. Luaţi-o ca o rugăminte din partea mea şi voi insista să trimiteţi aceste informări. Planul de acţiuni la nivelul judeţului trebuie realizat cu toate structurile existente, indiferent de subordonarea lor, regională sau naţională. Informările le văd foarte necesare în momentul în care ne putem sprijini reciproc în activitatea noastră şi aceste structuri cu subordonare regională sau naţională în foarte multe situaţii chiar au nevoie de colaborarea cu celelalte structuri judeţene care au personalitate juridică. În vederea monitorizării de către Prefectură a realizării programului de guvernare şi pentru susţinerea noastră reciprocă la nivelul judeţului adresez rugămintea şi acestor structuri fără personalitate juridică să ne informeze în legătură cu modul în care au reuşit să-şi ducă la îndeplinire acţiunile”. Aplauze pentru doamna pesedistă vopsită în apolitică! Mulţumim.

Prefecta PSD de Suceava, Mirela Adomnicăi, a aruncat cu vorbele pe care le-am citat în şedinţa Colegiului Prefectural din 27 aprilie, dar nu oricum, ci numai de ce s-a plîns că unele instituţii publice n-o bagă în seamă, mai exact că nu-i trimit rapoartele de activitate lunare sau semestriale. Prefecta a dat exemplu negativ conducerea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – CNCIR, companie aflată în subordinea Ministerului Economiei. Vai, dar ce ruşine şi cîtă inconştienţă şi obrăznicie! Cum să nu trimiţi rapoartele la doamna Adomnicăi, cînd doamna Adomnicăi este pusă acolo să ajute instituţiile să facă planul în conformitate cu măreţul program de guvernare al PSD. Dar nu vă faceţi griji, pentru că PSD-ul a găsit imediat soluţia pentru rezolvarea acestei grave probleme, care pune în pericol accesul Sucevei la bunăstare: pe 10 mai l-a schimbat din funcţia de director al CNCIR pe Cezar Hreamătă Macoveiciuc. În locul său, PSD a pus un om serios, care a fost verificat ani de zile personal de către doamna prefectă, doamnă care poate băga mîna în foc pentru el că va trimite rapoarte zilnice de activitate şi că va duce la îndeplinire superbul program de guvernare al superbului PSD. Doamnelor şi domnilor, este vorba despre Sergiu Adomnicăi, nimeni altul decît soţul prefectei. O prefectă care s-a dat bărbată în şedinţa Colegiului Prefectural pentru că trebuia să justifice într-un fel aducerea bărbatului pe post de şef, dar care n-a zis nimic zilele trecute legat de porcăria de la Fălticeni, acolo unde aparatura performantă pentru noua maternitate a fost transportată în bătaie de joc cu un tractor jegos de la serviciul de salubritate al Primăriei Fălticeni. Dar cum să spună, cînd primarul Cătălin Coman este pesedist de-al ei şi este ocupat să îndeplinească genialul program de guvernare al PSD şi nu are timp de toate nimicurile, cum ar fi transportarea incubatoarelor pentru nou-născuţi cu un tractor obosit? Din contră, prefecta PSD a fost vineri, 19 mai, la inaugurarea spaţiului în care va funcţiona noua maternitate, asta dacă va primi autorizaţie de funcţionare din partea DSP, şi de faţă cu ministrul PSD al Sănătăţii, Florian Bodog, a spus că o aşa maternitate multe oraşe şi-ar dori. Rămîne cum am stabilit: trăiască şi înflorească PSD-ul!

Generalul Ion Burlui, prefecta Mirea Adomnicăi, primarul Gheorghe Coroamă şi dovada faptului că între două nu te plouă. Între două umbrele, evident.