Prefectul Mirela Adomnicăi a sărit peste vizita preşedintelui Klaus Iohannis la Suceava, pentru a se putea pregăti pentru întîlnirea cu evenimentele dedicate Unirii organizate la Cornu Luncii

Programul „Faptele şi Cornu (Luncii)”

Pe 27 octombrie 2018, preşedintele PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, dezvelea bustul lui Iancu Flondor plătit de Muzeul Bucovinei şi amplasat în apropierea Palatului Administrativ, muzeul fiind una dintre instituţiile aflate în subordinea administraţiei judeţene. Gheorghe Flutur a fost ajutat la dezvelit şi de prefectul Mirela Adomnicăi, adică de reprezentantul Guvernului PSD în teritoriu. A fost cu public, cu militari, cu sobor de preoţi, cu tot ce trebuie adică.

Peste numai cîteva zile, la bustul proaspăt dezvelit a venit preşedintele României, Klaus Iohannis, care fusese invitat de către preşedintele CJ să depună o coroană de flori. Iniţial, se anunţase că domnul Iohannis va fi prezent la Suceava pe 27 octombrie, la inaugurarea bustului unuia dintre artizanii Unirii cu Ţara. A fost un eveniment cu public, cu militari şi cu oameni îmbrăcaţi în costume populare, cu de toate adică.

Numai că a lipsit reprezentantul Guvernului în teritoriu. N-o fi fost invitată Mirela Adomnicăi, de n-o fi venit, ne-am întrebat? Dar de ce să nu fi fost invitată, cînd cu numai cîteva zile înainte acelaşi organizator, Gheorghe Flutur, o poftise la dezvelirea bustului lui Iancu Flondor. Şi am început să ne interesăm în stînga şi în dreapta. La un moment ne-a ajuns la ureche zvonul că doamna Adomniăi ar fi fost la aeroport unde l-ar fi întîmpinat pe domnul Iohannis şi ar fi considerat că este suficient. Numai că nu a fost aşa.

De fapt, se comenta pe holurile Palatului Administrativ, acolo unde funcţionează şi Consiliul Judeţean, şi Prefectura, că ar fi fost normal ca doamna prefect să fi venit măcar la aeroport. Că doar sosea preşedintele României, indiferent de cum îl cheamă, indiferent de ce partid susţine şi indiferent de relaţia acestuia cu adevăratul şef al Guvernului care a pus-o pe doamna Adomnicăi în funcţie. Numai că nu a fost să fie. Ce a fost să fie veţi vedea în pagina 3.

Din informaţiile existente, prefectul Sucevei a fost invitat la evenimentul de pe 31 octombrie de către Administraţia Prezidenţială, dar i s-au transmis invitaţii verbale şi de către colegii de Palat. Degeaba.

Cîteva zile mai tîrziu, pe 6 noiembrie, Mirela Adomnicăi a participat la evenimentele organizate de primarul PSD al comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, cu ocazia intrării trupelor române în urmă cu 100 de ani în localitatea pe care acesta o conduce în prezent.

Deci, asta explicaţia lipsei doamnei Adomnicăi de la întîlnirea cu domnul Iohannis: avea de mers la Cornu Luncii pe 6 noiembrie, iar drumul era lungu şi emoţiile erau mari, deci a fost nevoie de o pregătire specială, care a necesitat timp şi linişte. Că doar nu crede cineva că mai marii PSD-ului i-au interzis Mirelei Adomnicăi să se afişeze alături de Klaus Iohannis chiar în anul Centenarului Marii Uniri.

În ceea ce priveşte absenţa preşedintelui PNL al Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, de la evenimentul de la Cornu Luncii, noi ştim că Gheorghe Fron a vrut să-l invite. Şi probabil că a şi trimis invitaţia, numai că faetonul cu care călătorea poştaşul s-a defectat şi a rămas de căruţă undeva pe drum. Că doar nu crede cineva că mai marii PSD-ului i-au interzis lui Gheorghe Fron să-l invite la un eveniment dedicat unirii pe şeful PNL al judeţului Suceava chiar în anul Centenarului Marii Uniri.

Sorin AVRAM