Primarul de origine comică

După producerea nenorocirii din centrul oraşului Gura Humorului, primarul de origine cosmică Marius Ursaciuc nu s-a deranjat să organizeze o şedinţă de îndată a Consiliului Local, pentru a le oferi sprijin financiar sinistraţilor, iar printre reprezentanţii presei, sosiţi la incendiu, s-a plimbat, ca de obicei, cu nasul pe sus şi i-a luat la mişto. Bun găsit la un scurt curs intensiv de administraţie locală. Consiliile locale se întrunesc în şedinţe ordinare, o dată pe lună, sau în şedinţe extraordinare. Conform Legii 215, „în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată”. Ce înseamnă forţă majoră şi maximă urgenţă ştie toată lumea, aşa că nu insistăm. Primăriile au posibilitatea să constituie un fond de rezervă aflat la dispoziţia primarului pentru situaţii de forţă majoră sau de maximă urgenţă. Banii sînt alocaţi de către consiliile locale, care se întrunesc în şedinţă extraordinară sau într-o şedinţă de îndată. Acestea fiind spuse, vă reamintim că în noaptea de 12 spre 13 aprilie 2017 a avut loc un puternic incendiu la un bloc situat în centrul oraşului Gura Humorului, în imediata vecinătate a Catedralei Ortodoxe. Focul a distrus complet mansarda formată din 18 apartamente. Alte 50 de locuinţe din bloc au fost afectate de apa folosită de pompieri la stingerea incendiului izbucnit, cel mai probabil, spune ISU, din cauza suprasolicitării instalaţiei electrice. Aşadar, cîteva zeci de familii au fost nenorocite de violentul incendiu, la care au intervenit pompieri militari şi civili din mai multe localităţi. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că în această săptămînă, în baza anchetelor sociale de la Primăria Gura Humorului şi a documentelor de la ISU, vor fi acordate ajutoare financiare din fondul de rezervă.

Am accesat pagina de internet a Primăriei Gura Humorului şi ne-a întîmpinat următoarea solicitare: „Plăteşte online taxele şi impozitele!”. În josul paginii poate fi consultat programul telescaunului, iar mai jos sînt date referitoare la ediţia din acest an a Festivalului „Umor… la Gura Humorului”. Între aceste informaţii de mare efect este făcut sandvici un comunicat referitor la incendiul din 12-13 aprilie, care a fost publicat pe 14 aprilie şi care are următorul final: „Familiilor afectate li s-au oferit cazare şi masă la Colegiul Alexandru cel Bun, unii preferînd să locuiască la rude sau prieteni. Se caută soluţii pentru a li se asigura cazarea pe termen lung. În sprijinul familiilor afectate se pot face donaţii în obiecte, mobilier, electrocasnice, etc. (mai puţin haine şi alimente) la Clubul Pensionarilor (vis-à-vis de Şcoala 3). Donaţiile în bani se pot face în contul Asociaţiei de Proprietari nr.3 (CUI 11421471):

RO 86 RNCB 0240 1094 4421 0001 deschis la Banca Comerciala Română S.A. sucursala Gura Humorului sau la urnele mobile ce vor fi amplasate la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina şi la Casa de Cultură Gura Humorului”. Deci, primarul Ursaciuc umblă cu cerutul, dar nu şi cu datul. Şi mai umblă Marius Ursaciuc, ca de obicei, cu nasul pe sus. Însă, numai norocoşii pot să-i vadă nasul primarului Humorului, pentru că acesta are uneori obiceiul să stea cu spatele la tine atunci cînd îţi vorbeşte. De exemplu, în noaptea incendiului, Marius Ursaciuc le vorbea cu spatele reprezentanţilor presei, cărora le dădea răspunsuri la mişto. Cînd a fost întrebat cîte locuinţe ard la mansardă, domnul Ursaciuc le-a răspuns presarilor printr-o întrebare de genul: „Dar voi nu ştiţi să număraţi?”. Cînd a fost rugat să ofere o declaraţie, domnul Ursaciuc i-a întrebat pe jurnalişti dacă vor cumva ca dumnealui să stea astfel încît să se vadă focul în spate, dînd de înţeles că domnia sa, care-i de origine cosmică, nu participă la circul ieftin al televiziunilor. Chiar dacă incendiul de la blocul mansardat din centru a reprezentat o adevărată tragedie pentru liliputanul oraş Gura Humorului, domnul Ursaciuc n-a catadicsit să organizeze nici măcar o conferinţă de presă pentru a spune ce s-a întîmplat, ce s-a făcut şi ce se face pentru a-i ajuta pe sinistraţi, pentru a le insufla humorenilor un sentiment de siguranţă şi pentru a demonstra că localitatea are primar şi că nu-i un sat fără cîini. Numai că marele primar al micului oraş fuge ca dracul de tămîie atunci cînd trebuie să-şi asocieze imaginea cu evenimente nefericite. Primarul de origine cosmică al Humorului a refuzat dialogul cu presa, care nu bagă informaţiile într-o plasă pentru a le duce acasă, ci le aduce la cunoştinţa opiniei publice din oraş şi de pretutindeni, deci Marius Ursaciuc a refuzat dialogul cu presa şi cînd au fost inundaţii la Voroneţ şi atunci cînd trebuia să spună de ce zace nefolosită centrala termică a localităţii, care a fost cumpărată şi montată cu bani grei prin programul „Suceava – utilităţi şi mediu la standarde europene”. În schimb, primarul Ursaciuc se îmbracă frumos, se ferchezuieşte şi caută cu disperare reportofoanele şi camerele de luat vederi atunci cînd e vorba despre ceva de bine. De pildă, din tot Humorul numai Marius Ursaciuc a avut voie să vorbească cu presa la Festivalul Coşurilor Pascale sau atunci cînd nu ştiu ce revistuţă străină a scris că Humorul este unul dintre cele mai frumoase oraşe din nu ştiu care lume. Dacă treceţi prin Gura Humorului şi vă place o panseluţă de pe marginea drumului, cum bate vîntul printre crengile de brad, cum susură apa care traversează Humorul sau cum sînt marcate puţinele drumuri asfaltate din oraş, atunci căutaţi-l pe primarul Ursaciuc, fost membru al unui grup umoristic şi marele iubitor al Festivalului „Umor la Gura Humorului”. Numai el vă poate oferi amănunte. Însă trebuie să aveţi noroc să nu-l prindeţi într-una din zilele în care-i cu nasul pe sus şi în care are chef de făcut mişto.

Primarul oraşului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, trecînd în revistă doar cîteva dintre realizările sale trecute, prezente şi viitoare: „Vă spun sincer că eu am construit acest oraş, cu mîinile astea două. Tot eu organizez Festivalul « Umor la Gura Humorului », eu îl prezint, eu joc, eu aplaud, eu fac declaraţii legate de festival şi eu le citesc a doua zi în ziare. Şi acum o să vă ofer o informaţie în exclusivitate, pentru că-mi sînteţi simpatică: anul acesta voi racorda toate locuinţele din oraş la două conducte. Una de lapte, pe care o voi alimenta cu laptele de la vacile pe care eu le cresc, şi una cu miere de la albinele mele. În încheiere am să vă rog să nu mă întrebaţi dacă tot eu am adus pentru humoreni luna de pe cer, că mă supăr şi plec. Ce naiba, sînt un om modest!”.