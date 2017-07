Preşedintele-ghid turistic

Preşedintele PNL al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost cu un grup de turişti israelieni la Cetatea de Scaun, după care a povestit presei ce le-a zis oaspeţilor: „Cum în urmă cu 80 de ani doar în Suceava populaţia evreiască era de peste 20%, o comunitate activă, le-am mulţumit pentru aportul adus la dezvoltarea zonei. Am prezentat date şi cîteva obiective care merită vizitate în judeţul Suceava: sinagogile de la Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Cîmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei şi Siret, cimitirele evreieşti, cel mai vechi fiind cel din Suceava, secolul XV. La Muzeul Satului Bucovinean, oaspeţii noştri au apreciat frumuseţea arhitecturii locale şi a dotărilor de aici. La încheiere am mers la Cetatea de Scaun a Sucevei, unde cei care au mai vizitat-o au fost plăcut surprinşi de modul în care a fost reabilitată, cît de expresivă este, cu toţii avînd cuvinte de apreciere faţă de cum arată acest obiectiv”. Şi noi avem numai cuvinte de apreciere pentru domnul Flutur, care, iată, chit că este un om foarte ocupat, a reuşit să-şi ia autorizaţie de ghid turistic. Că doar nu s-o fi apucat de ghidaj fără autorizaţie, riscînd o amendă consistentă pentru practicarea unei meserii fără a avea dreptul.

