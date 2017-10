Poliţia trei în unu

Pentru că mai mulţi ofiţeri s-au pensionat de tinerei, ca să nu piardă pensiile nesimţite puse la dispoziţie de generosul stat de drepţi român, din cele trei funcţii de conducere a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava numai una singură este ocupată. Din doi adjuncţi, Poliţia are unul singur, comisarul-şef Toader Buliga, iar acesta este numit cu titlu interimar la comanda Inspectoratului. În ciuda lipsei de personal de la vîrful instituţiei, Poliţia se laudă că are rezultate din ce în ce mai bune. E clar: Poliţia Suceava îşi poate permite să facă disponibilizări, pentru că activitatea pe care trebuie să o desfăşoare trei poliţişti o poate face doar unul singur, după cum o demonstrează bravul poliţist Buliga. Dacă o ţine tot aşa, Toader Buliga, care are frumoasa vîrstă de 41 de ani, va fi avansat la excepţional, i se vor da tot felul de gradaţii şi diplome de merit care se vor calcula la vechime, iar cu ajutorul lui Dumnezeu, într-un an, într-un an şi jumătate se va putea cere şi el la o pensie nesimţită. Dacă Poliţia merge cu o conducere formată dintr-o singură persoană, poate va merge şi fără nici una. Merită încercat.

BuLiga Campionilor