Vorbind despre începuturile aviaţiei în Bucovina, care s-au petrecut în urmă cu peste 100 de ani, deputatul PSD de Suceava Cătălin Nechifor a spus că am fost pionieri în acest domeniu, dar nu am ştiut să profităm de acest lucru. Păcat, mare păcat, fiindcă dacă ne ţineam de treabă, ajungeam cu toţii după aceea utecişti, pecerişti şi, în sfîrşit, pesedişti şi, astfel, am fi dus o viaţă de boieri în cadrul Consiliului de Administraţie al TAROM.

