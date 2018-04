Peşte fericit

Lihniţi de foame, rechinii de la DNA Suceava au pus ochii pe Crap şi au încercat să-l înfulece, însă fără succes. Vestea clasării celui de-al doilea dosar deschis pe numele comisarului şef de poliţie Ioan Crap, care a trebuit să-şi vîndă un apartament pentru a acoperi un prejudiciu imaginat de procurii anticorupţie, a venit cu numai cîteva zile înainte de Paştele 2018. Cea de-a doua încercare de nenorocire totală a lui Ioan Crap de către procurorii DNA Suceava, care visau la gloria colegilor de la DNA Ploieşti şi la felicitări din partea Zeiţei Dreptăţii, Laura Codruţa Kovesi, a eşuat lamentabil. Prima încercare s-a dus dracului în momentul în care fostul şef şi adjunct al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava a fost achitat în dosarul în care Statul de Drept reprezentat de DNA Suceava l-a acuzat că ar fi intervenit la un subaltern pentru ca acesta să nu-i ia permisul Deliei Moldoveanu, adjuncta APIA Suceava, care ar fi circulat cu viteză peste limita legală. Cea de-a doua încercare s-a dus dracului zilele trecute, atunci cînd Tribunalul Suceava l-a achitat în dosarul în care DNA Suceava l-a transformat în penal pe motiv că ar fi băgat pe nedrept mîna în fondurile europene destinate agriculturii. Judecătorii au stabilit că Ioan Crap nu a comis infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată. Procurorii au o nouă şansă de a încerca să-l nenorocească total pe comisarul şef de poliţie ieşit la pensie, făcînd recurs la Curtea de Apel Suceava. Reprezentanţii Statului de Drept, filiala DNA Suceava, îl acuzaseră pe domnul Crap că în perioada 2010-2014 ar fi încasat ilegal subvenţii în valoare de 86.697 de lei pentru cele 38 de hectare de teren pe care le are împreună cu soţia sa în judeţul Botoşani. Procurorii ajunseseră la concluzia că poliţistul nu este proprietarul terenurilor şi, deci, nu putea beneficia de subvenţii din fonduri europene. Oana Şlemco a stat de vorbă cu cel căruia DNA Suceava a vrut să-i dea „daună totală”, reuşind, însă, doar o „daună parţială”.

Oana Şlemco: Cînd a început asaltul DNA asupra dumneavoastră?

Ioan Crap: A început în iunie 2014, cînd am fost acuzat că am favorizat-o pe Delia Moldoveanu. Într-o singură zi, din două mişcări, am fost făcut inculpat, bătînd procurorul de caz cu palma peste dosar şi spunînd că are probe indubitabile la dosar. În aceeaşi zi a venit informaticianul de la DNA de la Bucureşti, a verificat aparatura radar şi i-a spus procurorului de caz că această femeie nu circula cu o viteză care să impună reţinerea permisului de conducere. Cu toate acestea, tăvălugul a continuat. S-au făcut supravegheri peste supravegheri, interceptări de telefoane pe care nu le mai aveam în folosinţă de cel puţin doi ani, interceptări ale altor persoane, ca în final dosarul să fie clasat. La acea dată, procurorii DNA m-au pus într-o legătură infracţională cu reprezentanţii APIA, cu un prejudiciu declarat, stabilit de specialistul DNA, de şase milioane de euro. Vă rog să reţineţi, nu am văzut-o în viaţa mea pe Delia Moldoveanu. Dacă o văd pe stradă nu o recunosc.

O.Ş.: De cîte ori aţi fost la DNA în aceşti ani?

I.C.: Niciodată. Procedura standard i s-a aplicat lui Florin Sinescu (n.r. – fost prefect al judeţului Suceava) şi Cristian Maxim (n.r. – fost şef al SIPI). Cei doi au fost scoşi cu cătuşe, i-au umilit şi le-au distrus imaginea publică. Timp de doi ani nu m-a chemat nimeni la audieri. Am fost chemat doar atunci cînd mi s-a adus la cunoştinţă fapta. Mi s-a imputat că am sunat un agent. Nu au putut proba apelul. Acest apel telefonic nu există. M-am întîlnit cu diferite persoane care mi-au spus că, în definitiv, dacă am sunat pe cineva, care este problema? Şi eu le spuneam că nu am sunat pe nimeni. Eu am fost sunat de preotul Axinte (n.r. – Cătălin Axinte). Eram la un parastas la Botoşani. Nici Axinte nu mi-a spus pentru ce mă sună. A întrerupt convorbirea pentru că l-a auzit pe preot slujind şi mi-a spus: Sînteţi ocupat. Eu i-am spus: Da. Pe apelul de la Axinte s-au dat „n” interpretări. Nu există o stenogramă a discuţiei mele cu Axinte.

O.Ş.: Cîţi bani aţi cheltuit pentru a vă dovedi nevinovăţia?

I.C.: Aveam un apartament moştenit de la socri în Iaşi. Îl ţineam pentru cei doi copii ai mei. Am vîndut apartamentul ca să plătesc prejudiciul stabilit într-un dosar disjuns din cel cu Delia Moldoveanu. Am fost acuzat că am încasat timp de cinci ani, în mod ilegal, subvenţie de la APIA pentru nişte terenuri pe care le am la Botoşani. În acest dosar am fost judecat timp de doi ani şi am fost achitat de Tribunal, dar decizia nu este definitivă. Am plătit prejudiciul la vremea respectivă pentru că, în caz contrar, curgeau penalităţi şi nu ştiam ce soluţie se va da. Acum va trebui să-mi recuperez banii.

O.Ş.: Ce aţi pierdut din cauza urmării penale împotriva dumneavoastră?

I.C.: În primul rînd mi-au creat un prejudiciu de imagine. Am lucrat în MAI de la vîrsta de 18 ani. După ce am terminat liceul m-am angajat în MAI. De la 18 ani, pînă cînd s-au gîndit să mă transforme în inculpat pe nişte probe imaginare, eu nu am avut nici o sancţiune în MAI. Am avut o carieră frumoasă pe care mi-au batjocorit-o, m-au umilit în ultimul hal.

O.Ş.: Ce simţiţi cînd vedeţi dezbaterile despre Statul de Drept care au loc în România?

I.C.: Simt că încercă cineva să aducă lucrurile într-o stare de normalitate şi mă îngrozesc cînd văd oameni cu studii, oameni care ocupă funcţiile cele mai înalte în stat care spun că nu există abuzuri în România. Chiar nu le vedem? În România, dacă nu era presa, păi era mai rău decît în Belarus sau Venezuela. Eu m-am pensionat de un an şi ceva. Nu puteam să risc să rămîn în ideea că voi fi achitat şi repus pe funcţie. Pînă acum am cîştigat toate procesele cu DNA. În lupta aceasta, doar cei care nu sînt implicaţi nu înţeleg. Nouă, celor care sîntem implicaţi într-o luptă cu abuzurile DNA nu ne rămîne decît sprijinul lui Dumnezeu şi al unor judecători. Adevăraţii magistraţi care înţeleg să-şi facă treaba aşa cum trebuie. În rest, eşti la voia hazardului!