Pe locuri, fiţi gata, stai!

În problema alocărilor financiare pentru îndepărtarea efectelor inundaţiilor, prefectul Mirela Adomnicăi a încercat să manipuleze presa şi, implicit, opinia publică, dar am prins-o, pentru că manipularea are picioare scurte şi e uşor de pus mîna pe ea, mai ales cînd aleargă desculţă pe drumurile comunale pline de pietriş. A fost revolta primarului PNL de la Dolhasca, Decebal Isachi, şi au fost reacţiile imediate ale subsecretarului de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, social-democratul Cristian Şologon, şi ale prefectului de Suceava, Mirela Adomnicăi, doamna care a fost pusă în funcţie de PSD. Domnul Isachi a anunţat pe contul său de Facebook că sărbătorile oraşului-comună, programate pentru zilele de 18 şi 19 august, vor fi anulate, iar banii alocaţi evenimentelor îi va da pentru îndepărtarea efectelor inundaţiilor, mai ales că Guvernul PSD a trimis prea puţini bani pentru această activitate. Imediat ce a văzut postarea, domnul Şologon şi-a pus mîinile în şold şi a început să se răţoiască la domnul Isachi, însă, văzînd că nu are nici un efect, şi-a luat mîinile din şold şi le-a pus pe tastatura calculatorului, trimiţîndu-i acestuia un mesaj pe reţeaua de socializare, care seamănă cu vorbele pline de năduf ale unei precupeţe care şi-a proptit mîinile în şold nemulţumită că i-a luat altcineva taraba la care vindea ţelină: „Domnule primar, a fost o primă hotărîre de guvern care a alocat cu prioritate sume pentru infrastructura afectată, diguri, poduri, podeţe şi drumurile clasificate. E în pregătire cea de-a doua hotărîre care va aloca sumele pentru drumurile neclasificate! Deocamdată ce aţi primit dvs. e doar suma pentru aducerea la starea iniţială a podețului din 3 tuburi DN=600 mm zona Popa Ticu. Veţi primi întreaga sumă solicitată de la Guvernul României. Vă rog să vă informaţi înainte de a arunca cu noroi…”. În scenă a intrat şi doamna Adomnicăi, care a atras atenţia că alocările bugetare nu sînt făcute pe criterii politice şi că nu s-au dat nicăieri bani pentru drumurile comunale neclasificate, acest lucru urmînd să se întîmple ceva mai încolo. Aşa, deci: la Dolhasca nu s-au primit mai mulţi bani pentru că, în general, oraşul-comună a solicitat fonduri pentru drumuri comunale neclasificate.



După inundaţiile care au lovit oraşul-comună Dolhasca, la faţa locului şi-a făcut apariţia o comisie formată la ordinul prefectului Mirela Adomnicăi şi din care făceau parte reprezentanţi ai Prefecturii, Serviciului de Gospodărie a Apelor, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi Drumurilor Naţionale. Comisia a calculat pagube de 850.000 de lei, iar nota constatatoare a fost trimisă de către Prefectură la Bucureşti, Guvernului PSD. De acolo au venit numai 16.000 de lei! Banii au fost trimişi cu ţintă exactă: repararea unui podeţ format din trei tuburi care este amplasat pe o stradă din oraşul-comună. Pentru podul distrus de ape care leagă de oraşul-comună un cătun unde locuiesc cinci familii, care acum trebuie să meargă o bucată pe calea ferată, nu s-a dat nimic. Cum nu s-a dat nimic nici pentru drumurile comunale, pe motiv că nu ar fi clasificate. Ca să înţelegeţi, dacă un drum este notat numai DC aceste este considerat drum comunal neclasificat, însă dacă este notat DC 1 sau DC 23 atunci este considerat ca fiind clasificat!!! Deci îi trebuie un număr. Dar ia haideţi să tragem o fugă pînă în comuna Boroaia, să vedem dacă acolo s-au primit bani pentru DC-uri? Şi, surpriză, s-au primit. Iată cîteva exemple: DC Moişa – Boboceni, care are o lungime de 5.100 de metri, DC Giuleşti Biserică la Islaz – 700 de metri şi DC Giuleşti Cămin Cultural la familia Muraru Costică – 1.400 de metri. Poftiţi şi la Cacica, unde s-au alocat fonduri pentru DC de la Pod Cacica pînă la Tablea R, pentru DC de la Pensiunea Mădălina pînă la Culistiuc C şi pentru DC de la Slăvică A. pînă la cimitir. Şi DC-urile de la Dolhasca sînt de la Costică pînă la Mitică ori de la Vasilică pînă la Saveta, însă nu a fost să fie pentru această localitate. În schimb, după cum aţi observat, a fost cu noroc pentru Boroaia, care are primar PSD, şi pentru Cacica, localitate care, atenţie!, are primar PNL, deci tot un membru al Opoziţiei, ca primarul de la Dolhasca. Aşadar, intenţionat sau dezinformată fiind, Mirela Adomnicăi a încercat să tragă presa şi, implicit, opinia publică pe sfoară, dar nu i-a reuşit, pentru că manipularea are picioare scurte şi nu poate să fugă, mai ales atunci cînd încearcă să scape alergînd desculţă pe drumurile comunale pline de pietre. Dacă doamna Adomnicăi nu ar fi sărit să spună că pentru drumurile comunale neclasificate nu s-au dat bani şi că urmează o altă decizie a Guvernului dedicată doar acestor drumuri, ci ar fi declarat că unii au primit bani pentru DC-urile neclasificate şi că alţii urmează să primească, acest articol nu ar fi apărut, pentru că nu ar mai fi existat subiectul.

Prefectul Mirela Adomnicăi, la ceremonia de avansare în grad a unor pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava: „Deci, funcţia doboară gradul, domnişoară, şi nu gradaţii. Aşa că nu mai fi speriată ca o căprioară, pentru că nu-ţi fac nimic”.