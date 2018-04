Pe lege l-aţi omorît, da’ cu Ursu ce-aţi avut?

În timp ce doamnele Olguţa şi Viorica vorbesc despre o lege a salarizării echitabilă şi despre creşteri salariale, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a rămas fără 2.600 de lei la salariu şi are un venit comparabil cu cel al unui dansator de muzică populară sau instrumentist cu liceul la bază. Vai de mine, dar cum puteţi spune aşa ceva? Sînt numai creşteri, creşteri şi iarăşi creşteri. Şi încă ce creşteri! Cînd i s-au arătat datele Institutului Naţionale de Statistică, doamna Viorica, adică premierul Dăncilă, a spus că informaţiile cuprinse în raportul INS reprezintă o comparaţie cu alte luni şi cu alţi ani, şi că nu poate fi vorba despre scăderi salariale, ci doar despre creşteri. Bine că nu a zis că reprezintă o comparaţie şi cu alte lumi. Doamna Olguţa, adică ministrul Muncii Vasilescu, cea care de mai bine de un an ameţeşte lumea cu o lege care ar fi trebuit să aducă o împărţire echitabilă a cîştigurilor, vorbeşte şi ea numai despre creşteri. Dar, gata, spune doamna Olguţa cu mîinile în şold, gata cu creşterile deocamdată, pentru că nu mai sînt bani. Cît a fost, v-am dat, zice doamna Olguţa: „Toată lumea se compară cu medicii acum. Toată lumea vrea să crească la nivelul de salarizare al medicilor. Toată lumea vrea să crească direct pe grila din 2022. Bugetul de stat nu îşi permit aceste creşteri. Dacă ne permiteam aceste creşteri, puneam de la început, nu mai era nici o creştere etapizată. Puneam la toţi cît apare în căsuţa din 2022 şi era reglat, era perfect echilibrat sistemul. Dar este o lege a creşterilor salariale. Anul trecut am avut 22% creşteri în sistemul bugetar, pe medie. Anul acesta, fiind acest transfer al contribuţiilor, este cel mai greu an din punct de vedere al legii salarizării. Dar creşterile vor fi în perioada următoare. Bugetul de stat îşi permite să crească cu aproximativ 12 miliarde anual. Nu mai mult. Pot să fie 7.000 de greve. Este acelaşi lucru. Nu sînt bani mai mulţi”. E clar? Dar, dacă tot a vorbit doamna Olguţa despre comparaţii, amestecînd perele din educaţie cu merele din sănătate, o să facem şi noi o comparaţie, dar numai între gutui, alea cu puf galben ca de pui. Gutuile din domeniul cultural-artistic.