Partidul Judeţean Liberal

În cadrul Programului Fluturian, Gheorghe Flutur a adus la Suceava „Programul Ştefanian”, iar în cadrul Programului Balanian, Ioan Balan l-a adus la Suceava pe Ludovic Orban. Lupta pentru supremaţia în Partidul Naţional Liberal Suceava continuă. Ne scuzaţi, dar n-am avut timp să ne ocupăm un pic de situaţia din PNL Suceava, dar o vom face acum. După cum probabil ştiţi, dacă preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, preşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Flutur, nu a spus clar cu cine va vota la alegerile pentru şefia centrală a partidului, prim-vicepreşedintele Ioan Balan a zis în gura mare că va vota cu Ludovic Orban, iar prim-vicepreşedintele Ion Lungu a spus şi el, dar nu atît de tare, că va vota cu domnul Orban. Pînă la urmă, Ludovic Orban a fost ales preşedinte PNL cu o largă majoritate, iar Ioan Balan a fost reconfirmat în funcţia de vicepreşedinte al partidului pe Regiunea de Nord-Est.

Între Gheorghe Flutur şi Ioan Balan relaţiile nu sînt dintre cele mai bune, şi asta de mult vreme, tensiunile crescînd după ce domnul Flutur nu a făcut suficient lobby anul trecut pe lîngă domnul Lungu pentru a-l face pe acesta să renunţe la candidatura pentru funcţia de primar al Sucevei, ca să-i facă loc domnului Balan. Între Ioan Balan şi Ion Lungu relaţia este şi mai proastă, aceasta deteriorîndu-se accentuat ca urmare a faptului că cel din urmă nu s-a dat la o parte şi a candidat pentru cel de-al patrulea mandat de primar. Nici între Gheorghe Flutur şi Ion Lungu lucrurile nu mai stau ca altădată, adică bine. După această introducere, o să facem o scurtă oprire în paginile cotidianului „Obiectiv din Suceava”, ediţia din 22 iunie 2017.

În „Obiectiv de Suceava” a fost publicat articolul „Se aud mîrîieli din rîndurile doi şi trei la PSD şi PNL Suceava”. În debutul articolului, colegii noştri au scris: „După luni de inactivitate, nerespectarea promisiunilor şi ignorarea alegătorilor proprii, conducerile celor două partide sucevene încep să fie contestate de membri importanţi ai organizaţiilor. De cîteva săptămîni, atît la PNL, cît şi la PSD Suceava, în jurul unor parlamentari se coagulează grupuri formate în special din primari şi consilieri care contestă tot mai vocal modul în care sînt conduse filialele şi acuză lipsa totală de strategie politică”. În articol nu apar absolut nici un nume şi nici un caz concret. Că există unele nemulţumiri în cele două partide faţă de preşedinţii Ioan Stan şi Gheorghe Flutur este cert, însă nu sînt atît de mulţi viteji care au hotărîrea şi puterea să-i dea jos pe cei doi. Deocamdată.

Nu trebuie să fii specialist în cititul printre rînduri ca să-ţi dai seama că în materialul de presă nu-i vorba şi despre PSD, ci doar despre PNL. Despre PSD s-a scris doar pentru acoperire. Ţinta articolului o reprezintă preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care nu s-a plasat de partea cîştigătorului Ludovic Orban şi care a renunţat să participe la alegerile de la Bucureşti, refuzînd orice funcţie la nivel central. Lovitura a venit din direcţia prim-vicepreşedintelui Ioan Balan, care s-a plasat alături de Ludovic Orban, pe care-l însoţeşte în unele deplasări din teritoriu, care a făcut parte din echipa de organizare a alegerilor cîştigate de Ludovic Orban, care şi-a păstrat funcţia de vice pe Regiunea Nord-Est şi care, evident, acum consideră că este îndreptăţit să obţină întîia funcţie din cadrul Organizaţiei Judeţene a PNL Suceava.

Că Ioan Balan dă atacul la funcţia de preşedinte al PNL şi că Gheorghe Flutur nu se lasă o demonstrează şi evenimentele din ultimele zile.

În calitatea sa de preşedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur a inventat „Programul Ştefanian”, pe care l-a suprapus peste Zilele Sucevei, un eveniment cu vechime organizat de primăria condusă de Ion Lungu. Domnul Flutur s-a lipit de Zilele Sucevei pentru a beneficia de o parte din publicul prezent la manifestările municipalităţii, ca să demonstreze că acţiunile sale se bucură de simpatie şi de susţinere din partea cetăţenilor. De exemplu, invitat de Ion Lungu, Gheorghe Flutur a urcat pe scena pe care se aflau cele 28 de cupluri de aur care au fost premiate de primar şi, profitînd de situaţie, a invitat miile de oameni prezenţi la eveniment să participe la „Programul Ştefanian”. Tot pentru a face rost de cît mai mult public, domnul Flutur a „lipit” pelerinajul pe care l-a inventat pentru inventatul „Program Ştefanian” de pelerinajul de la Putna, care are loc, an de an, pe 2 iulie.

Deputatul Ioan Balan nu s-a lăsat mai prejos şi l-a adus la Zilele Sucevei pe Ludovic Orban, ca să-i demonstreze lui Gheorghe Flutur că are spate şi publicului sucevean că el este bine înfipt la Bucureşti.

E adevărat că domnul Orban le-a vorbit jurnaliştilor despre „colegul şi prietenul meu” Ion Lungu şi a declarat: „Mă bucură că domnul primar m-a invitat, şi am venit cu mare bucurie aici. Am fost primit foarte călduros şi le sînt recunoscător sucevenilor”.

Săptămîna trecută, Gheorghe Flutur a plusat, spunînd că-şi doreşte preşedinţia Ligii Aleşilor Locali PNL din România, adică şi-a anunţat intenţia de a reveni la vîrful politicii.

Aşa-i cu politicienii ăştia cînd sînt în opoziţie. Fiind odihniţi şi avînd atîta timp la dispoziţie, se-apucă să se împungă şi să se îmbrîncească. Împungere şi îmbrîncire plăcute în continuare!

După Programul Ştefanian pe care l-a iniţiat, preşedintele PNL al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a trecut la următorul pas, şi anume Programul Gheorghian: „Io, Gheorghe Voievod, vin aici şi acum şi spun: Bucovina e a mea, şi nu a voastră, şi nici a urmaşilor urmaşilor voştri”.