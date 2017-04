Pădurea în miniatură

· Chestionat de consilierul judeţean PSD Dan Ioan Cuşnir, preşedintele PNL al CJ, Gheorghe Flutur, a promis că Suceava nu va participa la forumul economic din Polonia şi la tîrgul investiţional de proiecte din Germania cu poveşti, ci cu o ofertă reală pentru eventualii investitori. Rău, pentru că o poveste de succes face mai mult decît 1.000 de oferte scrise.

· Gheorghe Flutur a spus că s-a întîlnit cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române la Viena, care i-au comunicat că în capitala Austriei se zideşte o Mănăstire Voroneţ în miniatură. Oricum, e mult mai simplu decît să construieşti la Suceava o Vienă în miniatură.

· La 560 de ani de la înscăunarea lui Ştefan cel Mare, Gheorghe Flutur, primarul de la Dolhasca şi consilierii locali din localitate au plantat 560 de stejari în apropierea Mănăstirii Probota. Cum ar veni, au făcut o pădure în miniatură.

· Gheorghe Flutur tare şi-ar dori ca toţi cei 37 de membri ai Consiliului Judeţean să meargă să viziteze Parlamentul Austriei, care funcţionează într-o clădire din 1878 şi are 516 locuri pentru parlamentari. Noi spunem că nu e bine, pentru că le mai vin idei aleşilor, cum ar fi să ceară majorarea numărului de consilieri judeţeni la 516. Că doar n-o să-şi dorească în 2017 o clădire ca-n Austria anului 1878.

· Corneliu Popovici, care a demisionat de la şefia PMP din cauza rezultatelor modeste de la parlamentare, dar care-şi doreşte să revină la şefia partidului, a spus că PMP nu a reuşit să fie îngenuncheat nici de PSD şi nici de PNL. Las’ că l-au îngenuncheat suficient alegătorii.

· La cea de-a V-a ediţie a „Festivalului produselor tradiţionale de post”, la care au participat peste 20 de gospodine, primarul PNL, Viorel Cucu, a declarat că acesta a devenit unul reprezentativ pentru comuna Adîncata. Normal, dacă lumea nu mai are bani de carne.

· Decontarea navetei pentru profesorii care nu locuiesc în municipiul Suceava nu se va mai face după prezentarea documentelor justificative. Consiliul Local a probat decontarea în avans a navetei cadrelor didactice pînă în luna august. Profesorii se vor simţi datori, astfel că vor face naveta în avans şi, firesc, orele în avans. Asta-i vestea bună pentru elevi: şcoala se va termina în avans.